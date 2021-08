Nuevo trailer de ‘Venom: Let There Be Carnage’ revela la transformación de Cletus Kasady

Después de sufrir varios retrasos, además de un gran número de teorías y fan-arts, ha sido publicado el nuevo trailer de ‘Venom: Let There Be Carnage’ en el que puede verse más de la transformación de Cletus Kasady.

La primera película protagonizada por Tom Hardy como Eddie Brock reveló en su escena post-créditos que el actor Woody Harrelson sería el que interpretaría al sanguinario villano.

Mientras que el primer avance dejó ver ciertos aspectos del personaje, aún había muchos misterios alrededor del personaje y dudas que no habían sido contestadas sobre el encuentro entre los dos simbiontes.

El nuevo trailer de ‘Venom: Let There Be Carnage’ revela que la historia se desarrollará más de un año después de que Eddie Brock se vinculó con el simbionte alienígena para convertirse en un protector letal, o un antihéroe.

Brock ha decidido reiniciar su carrera en el periodismo de investigación, y para ello entrevistará al asesino en serie encarcelado Cletus Kasady, con el objetivo de averiguar dónde están enterrados los cadáveres de sus víctimas, literalmente.

Es en su primer encuentro que Kasady toma parte del simbionte en un impulso, de ese modo se convierte en el anfitrión de un simbionte rojo sangre que convierte su psicosis en un arma, transformando todo el cuerpo de Kasady en una máquina de matar.

Sony Pictures promete mucha carnicería en ‘Venom: Let There Be Carnage’, muestra al temido supervillano que puede convertirse en todo tipo de utilería de tortura.

Carnage, puede adoptar diferentes formas, además de convertirse en un arma, puede hacer todas estas cosas diferentes, así que será un digno oponente contra Venom.

“Todos los simbiontes reflejan a la persona que los alberga. Así que la oscuridad de Carnage, la alegría, el ingenio, la extrañeza. Cletus tiene una verdadera inteligencia y un verdadero sentido del humor, y queríamos reflejar eso en el simbionte que está vinculado a él“, señaló el director, Andy Serkis.

Con las actuaciones de Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham y Woody Harrelson, la fecha de estreno de ‘Venom: Let There Be Carnage’ es el 24 de septiembre, sólo en cines.

Wipy