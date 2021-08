Perú | Insultan a Vladimir Cerrón mientras recorría las instalaciones de EsSalud

“¡Sinvergüenza! ¡Ya sáquenlo, afuera, afuera!”, fueron unas de las palabras que le dijeron a Vladimir Cerrón

El fundador y secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, fue repudiado al ser visto caminando por los pasillos del interior de un hospital de EsSalud, lugar a donde fue a vacunarse contra el Covid-19.

A través de las redes sociales, viene circulando un video que muestra al exgobernador de Junín acompañado de una comitiva recorriendo el hospital. De pronto, se escucha al ciudadano que grabó el video lanzando insultos a Vladimir Cerrón.

“Cómo va a ser ministro, no puede ser ministro, no puede ser nada acá, ¡sinvergüenza!. ¡Ya sáquenlo, afuera, afuera!. Maldito, se salió con su gusto”, arremetió el hombre a quien no se le ve el rostro.

Como se recuerda, el secretario general del partido de gobierno informó que recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, después de ceder en tres ocasiones su turno.

“Esperamos nuestro turno. #SinPrivilegios. Después de haber cedido en 3 ocasiones mi turno de vacunación en Huancayo a los que estaban en primera línea, hoy me vacuné la 1ra dosis”, escribió Cerrón Rojas en su cuenta oficial de Twitter.

Además, aprovechó para instar a la población, que todavía no ha recibida ninguna dosis, que lo haga.