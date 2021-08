Retrasan el estreno de ‘Clifford the Big Red Dog’

El perro gigante y rojo no ladrará en la pantalla grande en septiembre como se había planeado originalmente, ya que fue reportado este fin de semana que los estudios Paramount retrasaron el estreno de ‘Clifford the Big Red Dog’.

En los pasados trailers y pósters fue revelado que el largometraje dirigido por Walt Becker se estrenaría en Estados Unidos el próximo 17 de septiembre, mientras que en México estaría disponible hasta el 24 del mismo mes y sólo llegaría a las salas de cines en lugar de la platraforma de streaming.

Desafortunadamente, para los fans del can rojo, retrasaron el estreno de ‘Clifford the Big Red Dog’ , por la pandemia del coronavirus, según un reporte de Deadline, ya que si bien el Covid-19 está siendo controlado con vacunas, aún hay mucha gente que no tiene confianza de ir a los cines todavía, por lo que se desconoce cuándo será su nueva fecha de lanzamiento, por lo que habrá que esperar una futura actualización.

Dicha película está basada en las novelas infantiles del mismo nombre creadas por el escritor Norman Bridwell en 1963 y las cuales se han convertido en un fenómeno de la cultura, ya que se han publicado a nivel mundial 129 millones de libros impresos en 13 idiomas, sumado a que la franquicia también ha sido adaptado para una serie animada de dos temporadas que se pueden encontrar en Amazon Prime Video.

La sinopsis oficial dice: “Cuando Emily Elizabeth (Darby Camp), una estudiante, conoce a un mágico rescatador de animales (John Cleese) que le regala un pequeño cachorrito rojo, nunca se esperó que despertaría al día siguiente con un sabueso gigante de tres metros en su diminuto departamento de la ciudad de Nueva York. Mientras su madre soltera (Sienna Guillory) está fuera por negocios, Emily y su divertido pero impulsivo tío Casey (Jack Whitehall) emprenderán una aventura que te mantendrá al borde del asiento.”

Wipy