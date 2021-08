Usaban a su hijo como asistente de torturas

Pareja de militares grabó brutal escena ante la presencia de su hijo para hacerlo partícipe del atroz hecho

Hermis José Rivero Álvarez lleva adelante una acusación contra el sargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Yesin Antonio Linarez y la pareja de este, Luz Celeste Almao Carrera, de 41 años.

Rivero estuvo a punto de morir torturado a manos del sargento Linarez y de su cómplice. La mujer grabó escenas de la paliza que el funcionario le propinara a Rivero ante la presencia de su hijo, al que utilizó al pequeño y lo hizo partícipe del atroz hecho. El video se hizo viral y de inmediato la pareja fue detenida.

La víctima está representada por Carlos Eugenio Pire Salero pero ha contado con respaldo de la defensora de Derechos Humanos y politóloga Marisol Bustamante. Ahora se incorporó al equipo la ONG de DDHH Movimiento Vinotinto con el abogado Alexis Ramos y Énderson Maldonado.

Rivero Álvarez relató aspectos de lo ocurrido, más allá de lo que se vio en el video. «Cuando él me tira al suelo otra vez, el carajito (el niño) me pasa por un lado y dice ‘¿papá, papá, te busco la bolsa?’ y él le dijo ‘si hijo, búscala’. Y me golpeaba y me ponía la bolsa. Yo estaba esposado y no me podía defender».

El sargento Yesin Antonio Linarez se suicidó en una instalación militar.

Con información de @SebastianaB