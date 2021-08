Vientre plano: Todo lo que necesitas saber para conseguirlo

¡Oh, el famoso vientre plano! Aquello que parece imposible de conseguir. Y, aunque no es inalcanzable, sí que es algo que requiere un gran esfuerzo. Porque, como todo lo que tiene que ver con la tonificación del cuerpo, no es algo que se alcance de un día para otro.

Para el vientre plano necesita más que hacer muchos abdominales. Por ello, los entrenadores y nutricionistas de Metropolitan han realizado una lista de elementos que necesitamos trabajar para alcanzar el vientre plano:

Déficit calórico: antes de comenzar a tonificar el abdomen, hace falta deshacernos de la adiposidad localizada. Es muy importante generar un déficit energético, es decir, gastar más calorías de las que consumimos. «Es habitual que durante los primeros días de hacer ejercicio tengamos más apetito y comamos más, por la mayor demanda energética inducida por el ejercicio. Es importante estar atentos a ello, ya que una mayor ingesta podría llevarnos a mantener nuestro peso a pesar del incremento de actividad», explican desde Metropolitan. Generalmente con comer raciones ligeramente más reducidas de lo habitual o introducir, en las mismas comidas, alimentos menos densos calóricamente será suficiente. Alimentación: si queremos aplanar el abdomen se debe mantener una dieta equilibrada que complemente a la actividad que hagamos. Ejercicios: lo ideal es practicar ejercicios que eleven el gasto energético. Se aconseja realizar entrenamientos de alta intensidad, entre tres o cuatro días semana. «Si preferimos las sesiones de menor intensidad, requerirá de mayor continuidad entre sesiones, pasando a realizar de cinco o seis semanales», dicen los profesionales. Descanso: es un factor clave a la hora de perder peso. La falta de sueño hace que las hormonas que regulan el apetito se alteren. Un buen descanso favorecerá un correcto equilibrio hormonal, junto con la alimentación que nos permitirá ver con mayor rapidez los resultados de nuestro entrenamiento. Variar el entrenamiento: el cuerpo se acostumbra a los ejercicios y la intensidad de estos, por lo que hay que variarlos con una cierta frecuencia, o al menos incrementar su intensidad.

¿Qué ejercicios hacer para tener el vientre plano?

Si no sabemos por dónde empezar, los expertos de Metropolitan recomiendan, en primera estancia, decantarse por sesiones de HIIT, GAP o CORE para trabajar esta zona. Advierte de la importancia de que el enfoque estético, aunque pueda ser importante para nosotros, quede en un segundo plano. «Por mucho que podamos tonificar el abdomen si el porcentaje de grasa no es bajo, los abdominales no van a verse marcados como podríamos desear. Por lo tanto, realizar cientos de repeticiones y muchos ejercicios para el abdomen, carece de sentido si el porcentaje de grasa no va acorde al objetivo», aseguran.

Para ponerse ‘manos a la obra’, los profesionales de Metropolitan proponen tres opciones de rutinas:

Rutina 1

– Realiza dos vueltas al circuito, descansando 15 segundos entre ejercicios. Descansa dos minutos entre vueltas.

– Superman, 30 segundos; plancha de tres apoyos, 30 segundos; puente de glúteo con empuje contra lateral, 30 segundos; plancha lateral con rodilla enfrente, 30 segundos.

Rutina 2

– Realiza cinco vueltas, descansando 30 segundos entre ejercicios.

Superman, 45 segundos; plancha tres apoyos, 45 segundos; puente de glúteo con empuje contra lateral, 45 segundos; plancha lateral con rodilla enfrente, 45 segundos.

Rutina 3

– En este caso, en vez de tener en cuenta el tiempo, se tienen en cuenta las repeticiones de cada ejercicio.

– Superman, cuatro series de 15-20 repeticiones; plancha tres apoyos, cuatro series de 15-20 repeticiones; puente de glúteo con empuje contra lateral, cuatro series de 15-20 repeticiones; plancha lateral con rodilla enfrente, cuatro series de 15-20 repeticiones.

Con información de ABC.Es

Por: Reporte Confidencial