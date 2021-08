Caracas tiene nuevo nombre para las Av. Norte y Sur 4: José Vicente Rangel

La administración de Nicolás Maduro decidió este lunes cambiar el nombre de las avenidas Norte 4 y Sur 4 en Caracas por avenida José Vicente Rangel, mientras en el país hay otras prioridades y continúan haciendo falta vacunas para segundas dosis contra el Covid-19, además de que persisten fallas en los servicios básicos, y justamente más temprano hubo un apagón que afectó a toda la ciudad capital.

“Bonito homenaje (…) pertinente y necesario cambiar los nombres de las avenidas por apelativos de quienes amamos. Estas calles tienen nombres que si Sur 4 y Norte no sé qué (sic). No es un secreto que José Vicente Rangel es una referencia fundamental. No había un domingo que uno dejara de ver sus programas. Aquello se autocalificó democracia pero tenía muy poco de democracia en el pasado en la cuarta República”, expresó el canciller chavista Jorge Arreaza por VTV.

El 12 de octubre del año pasado, Maduro decidió cambiar el nombre de la autopista Francisco Fajardo a Gran Cacique Guaicaipuro, no obstante, en redes sociales, diversos periodistas y personalidades continuaron llamándola Francisco Fajardo.

Mientras desde el Estado hacen esos cambios, en otros lugares como en el bulevard de Sabana Grande, parroquia El Recreo del municipio Libertador denunciaron el pasado 21 de julio que las aceras están repletas de basura, a pocos metros del popular Centro Comercial El Recreo. Esto contrasta con el plan del chavismo “Caracas bella”, el cual, según caraqueños, solo realiza labores de pintura en ese momento pensando en la posible reelección de Érika Farías, no obstante, la dirigente quedó fuera de las primarias del Psuv.

#CambiaDeNombre Av Sur 4 y Norte 4 se llama desde hoy José Vicente Rangel. pic.twitter.com/r8ZxfbS3IM — Radio Caracas Radio (@RCR750) August 3, 2021