¿Cómo para bajar los niveles de ansiedad por la pandemia?

El doctor en psicología, conferencista y escritor, Renny Yagosesky, aseguró que la cuarentena impuesta por el coronavirus ha derivado en incertidumbre, agotamiento y una multifactorial crisis emocional en buena parte de la población debido a la merma de los ingresos y a las restricciones de movilidad.

Explica que la combinación de la emergencia sanitaria (prolongada por más de un año), con el confinamiento y los bajos niveles de producción de muchas personas está desencadenando ataques de pánico y cuadros de ansiedad cada vez más recurrentes.

«Cuando el estrés es intenso y sostenido nuestro sistema comienza a generar una lucha interna. Se agotan las reservas y es cuando las personas empiezan a desembocar en la crisis emocional», subrayó.

Destacó asimismo que las muertes o contagios de familiares y amigos por dicha enfermedad ha sido otro factor, que por la cercanía, eleva los niveles de preocupación.

En entrevista concedida al programa A Tiempo de Unión Radio el experto comentó que para combatir toda esa vorágine que ha dejado este escenario global desarrolló un modelo de seis caminos en aras de ayudar a sus pacientes y a otras personas.

1° Se deben aceptar las cosas como son y parar la negación. Esto te ayudará a potenciar los cuidados que amerita la pandemia pues la amenaza es real.

2° Nececitamos controlar la mente. «Tenemos entre 50 y 70 mil pensamientos al día. La mente es muy rápida para irse al pasado o al futuro: en uno te crea nostalgia y en otro temor o ansiedad».

3° Filtro informativo. No significa que no te informes, pero debes tener cuidado de no intoxicarte o sobrecargarte de noticias.

4° Apoyo social. Tienes que estar con la gente, porque cuando uno socializa el miedo se reduce. Es necesario mantener contacto con gente de tu afecto y con gente que te anime.

5° Adaptación creativa. Si ya aceptaste que eso es un hecho, pregúntate cómo dentro de esas circunstancias me puedo mover. Busca los mejores modos que aplican para ti.

6° Fe espiritual. Frente a la muerte la lógica se desgasta, por lo que debemos empezar a pensar de manera espiritual.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial