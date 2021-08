Expira la prohibición de desalojos y miles ciudadanos quedarían sin hogar

Debido a la expiración de la prohibición de desalojos el condado de Miami-Dade enciende la alerta y se prepara para la situación, ya que miles de personas podrían quedarse en la calle.

La pandemia por la COVID-19 ocasionó una crisis económica que a su vez desencadenó una crisis de vivienda en todo el país, siendo el estado de Florida el más afectado de los Estados Unidos.

Luego de 16 meses de vigencia, el sábado 31 de julio expiró la moratoria federal para evitar desalojos que había sido impuesta por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), desde el inicio de la pandemia para prevenir que millones de personas que resultarían afectadas por la crisis económica se quedaran sin hogar, al no poder pagar sus rentas.

Según un informe realizado por el Instituto Aspen, alrededor de 15 millones de personas en el país estadounidense, viven en casas en las que se adeudan más de $20 mil millones en concepto de renta.

Para el pasado 5 de julio, 3.6 millones de personas estaban en riesgo de ser desalojadas de las viviendas, en el transcurso de los dos próximos meses, según indicó el censo nacional.

El congreso destinó $25 mil millones en asistencia para alquileres entre los meses de diciembre y marzo pasados; sin embargo, el proceso para la distribución de ese dinero, ha sido muy lento. Hasta el momento solo $3 millones han llegado a cubrir rentas morosas.

Según ha reportado la Casa Blanca, se espera que Miami-Dade sea el condado más afectado por desalojos en el país.

AYUDA PARA LOS DESALOJOS OTORGADA POR EL ESTADO:

Aquellas personas que hayan quedado en la calle, podrán recibir una ayuda para pagar el primer mes de renta en una nueva vivienda, el depósito de alquiler, la hipoteca (en caso de estar retrasados con el pago), ayuda para cancelar los servicios públicos, asilo de emergencia o asistencia con la comida.

La cantidad máxima de dinero que se puede recibir de ayuda para la renta por mes es de $1.000 , y en caso de que se deba cancelar una hipoteca es de $1.500.

Este programa de ayuda que cubre el primer mes de renta en un nuevo hogar es para las personas que realmente se quedaron en la calle y tienen un nuevo acuerdo con un propietario.

Ahora, si el solicitante quiere asistencia con la renta de una forma más prolongada, existe otro programa que ofrece $1.000 por mes, durante un año. Las personas que califiquen para este programa deben tener una orden de desalojo.

Es de suma importancia aclarar que las ayudas para quienes estén retrasados con el pago de las hipotecas, son de $1.500 mensual, en caso tal de que la cifra no sea suficiente para cubrir el total de la cuota mensual, es responsabilidad de la persona completar el resto del monto.

Para casos aún más complejos, donde las personas no puedan proveer por sí mismas un techo o comida para sus familias, Miami-Dade cuenta con albergues en los que ofrecen habitaciones compartidas, baños y hasta ropa. Además entregan cupones para comprar alimentos en supermercados.

OTRAS AYUDAS:

Para la situación de los desalojos también existen otras organizaciones no gubernamentales que también ofrecen hogares temporales para esas personas que no tienen dónde pasar la noche, como: Miami-dade County Homeless Trust, Lotus House, Camillus House, United way Miami, y finalmente los servicios para los veteranos, según reseñó Infobae.