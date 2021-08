«Jungle Cruise» anima la taquilla en EEUU pese a la variante delta

«Jungle Cruise», la película de Disney dirigida por el español Jaume Collet-Serra, superó las expectativas en su fin de semana de estreno en EEUU a pesar del temor de que el público dejara de acudir a los cines por el repunte de casos de coronavirus y la variante delta.

La película, protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt, recaudó 34,2 millones de dólares y se impuso en primera posición por encima de todas las previsiones, que estimaron que lograría entre 25 y 30 millones en Norteamérica (que agrupa EEUU y Canadá).

«Jungle Cruise», que cuenta con los españoles Quim Gutiérrez y Dani Rovira en su reparto, no destacó en el mercado internacional, ya que solo recaudó 27,6 millones de dólares a los que hay que sumar otros 30 millones derivados de la plataforma televisiva Disney+.

Sin embargo, los resultados evidencian que los cines aún no funcionan a pleno rendimiento y dejan un sabor agridulce para la última entrega de Disney, cuya trama basada en una atracción de Disneyland espera iniciar una franquicia similar a la de «Pirates of the Caribbean».

En segundo lugar quedó la película de terror “The Green Knight», firmada por el estudio independiente A24 y protagonizada por Dev Patel («Slumdog Millionaire»), que recaudó 6,78 millones en EEUU según datos de Box Office Mojo.

Por su parte «Old», protagonizada por el mexicano Gael García Bernal, bajó a la tercera posición con 6,76 millones tras debutar en la primera plaza la semana anterior.

El cuarto peldaño fue para «Black Widow», que hace tres semanas marcó el mejor estreno en EEUU desde 2019 con 80 millones de dólares, y en su cuarta semana sumó 6,4 millones.

La cinta de Marvel ha vuelto a ocupar titulares después de que su protagonista, Scarlett Johansson, demandara a Disney por su estreno simultáneo en cines y televisión con el que, supuestamente, no cumplió el contrato con la actriz, cuyos ingresos dependían de los beneficios en cines.

Finalmente «Stillwater», que debutaba este fin de semana, se conformó con la quinta plaza y 5,1 millones de dólares recaudados.

