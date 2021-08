México | Consulta que algo queda | De Oficio Reportero

POR: RAÚL SÁNCHEZ CARRILLO

México acaba de pasar la prueba de la participación ciudadana en una Consulta para llevar a juicio político a cinco expresidentes.

La minúscula participación de la ciudadanía que, con un padrón de más de 92 millones de votantes en todo el país y con la instalación de mas de 57 mil mesas, que costó 580 millones de pesos, sólo votó mayoritariamente por el ´´si´´, mas de siete millones de mexicanos y claro, que no se iba a reconocer el fracaso del capricho presidencial –aunque AMLO no votó–, se culpa al Instituto Nacional Electoral, del fracaso del ejercicio del pasado domingo.

Pero el INE, no esta dispuesto ni desde su presidente hasta el ultimo de sus consejeros a permitir que les echen la culpa por a b s o l u t a m e n t e nada de dicha consulta, ha exhibido como los legisladores de Morena hicieron lo que se les dio la gana con las fechas y mecanismo de dicha consulta, dejando hasta el ultimo su ejecución y con los ridículos resultados del costoso ejercicio.

Sí el presidente de INE, Lorenzo Córdova salió al paso de acusaciones ligeras y señalamientos mañosos de morenistas como Mario Delgado y otros, que pretenden achacar a INE, este fracaso tan evidente, que lo convierten en éxito y algarabía.

Las cifras oficiales no superan el 7 por ciento y fracción de la participación dominguera en donde la mayoría abrumadora por cierto, al no ir a votar, expresó de manera tácita su NO a la necedad echa consulta cuyo origen es de AMLO.

Pero no sólo los resultados no permiten la vinculación a nada en contra de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto sino que dejaron toneladas de papelería para la basura.

Los primeros expresidentes en burlarse fueron Calderón y Vicente Fox que en sus respectivos Twitters expresaron su opinión burlona de lo sucedido el pasado fin de julio. Millones de mensajes de sarcasmo, de crítica a AMLO, a Mario Delgado y a muchos notables morenistas, están en las redes sociales.

Lo que si se logró, fue enfrentar al INE con Morena y claro, la demanda de acabar con el INE como esta, no se ha dejado esperar. Si embargo cada ve mas mexicanos se dan cuenta de que lo que busca el presidente y su partido político de origen, es tener una autoridad electoral a modo. Manipulable y conveniente.

Para todo esto, si, el 30 de julio quedará en la historia de México en un ejercicio del que nadie hablaba que era una consulta. Y también quedará registrada la fecha como el fracaso de MORENA y para una minoría el triunfo de ese instituto político.

Finalmente en este sexenio de mentiras, manipulaciones, de aparentar estar ajenos a la muerte de mas de cinco mil niños por falta de medicamentos para el cáncer, de haber suprimido el Fondo Nacional para Desastres Naturales de dejar tiradas mas de 220 obras, de tener adeudos de sueldos y presupuestos a varias dependencias y de hacer notar solo y únicamente solo lo que le interesa a AMLO, tendrá en poco tiempo, que aprender a dar la cara ante sus actos.

