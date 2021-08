Perspectiva del cambio de Johan Pino por Arcenio León y otras interrogantes sobre los Navegantes del Magallanes de cara a la temporada 2021-22 de LVBP (Opinión)

A primera vista pareciera un movimiento descabellado, absurdo, incomprensible. Un lanzador abridor como Pino, disponible desde el primer día de la temporada, capaz de cumplir varias funciones (abridor, relevo largo, relevo intermedio), es una especie difícil de conseguir en el panorama actual de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Es comprensible el disgusto de muchos seguidores del equipo, aunque siempre cargado de amarguras y resentimiento por el recuerdo de otros cambios que resultaron fatales, nunca recuerdan los cambios que significaron tan positivos que significaron campeonatos como el de Juan Carlos Pulido o el de Mario Lisson. En esta ocasión pareciera haber razones de peso para preocuparse por cuanto no se visualiza dentro de los lanzadores disponibles en la nómina magallanera quien pueda asumir el papel de pitcher determinante de Pino, es cierto que viene de una mala temporada, pero aunque está al final de su carrera pudiera recuperarse y tener un buen año.

El propio Pino ha explicado que la gerencia magallanera le explicó que la razón del cambio era que tenían otros planes, y el pitcher se fue en buenos términos, dijo que lo habían tratado muy bien en las tres temporadas que estuvo con los Navegantes. Se espera que esos nuevos planes impliquen él o los sustitutos que calcen los zapatos de Pino, quien es cierto tuvo una temporada anterior para el recuerdo, pero antes de esa campaña había tenido una gran actuación, al punto de ganar el premio al pitcher del año. Es muy probable que Pino se recupere y tenga una buena temporada con las Águilas, entre otras cosas porque el estadio Luis Aparicio El Grande de Maracaibo, es un parque favorable a los pitchers. En ese mismo orden de ideas del lado magallanero se espera que Arcenio León, también se recupere no de una sino de tres temporadas deficientes, en la medida que pueda recuperar el control de sus mejores años se podrá empezar a justificar la pertinencia de este cambio.

Las declaraciones de Luis Blasini, desde la óptica del agudo hombre de beisbol, indican que se dieron los movimientos apropiados para acordar la transacción. Conversó con León de sus condiciones y disposición a jugar con el equipo, y ya había revisado sus números con el equipo de liga independiente donde juega León en la actualidad. Es asunto de ver como el relevista asume su próxima temporada en Venezuela, si es capaz de concretar la aceptable temporada que experimenta en la liga independiente. Si es capaz de ubicar sus envíos en la zona de strike, al menos de bordearla, estaría en camino de resolver el punto principal para un relevista, reducir al máximo los boletos. Lo otro es ver como encaja en el bullpen de los Navegantes, si en realidad va a ser usado como relevo intermedio o se encargará del octavo inning, o asuma labores de relevo largo, todo dependerá de en que condiciones anímicas y físicas se presente al campo de entrenamientos y por supuesto de la estrategia y filosofía del manager.

Llama mucho la atención que Luis Blasini y la gerencia general hayan realizado este movimiento sin aún contar con un manager designado, no al menos públicamente. A menos que ya tengan el manager y sea un secreto bien guardado. Se entiende que muchos gerentes generales en esta y otras ligas han hecho transacciones de jugadores sin tener un manager de campo definido, y a veces esos movimientos han salido bien, otras veces no tantas porque no todos los managers tienen la misma personalidad y sucede que algunos de esos jugadores traídos por la gerencia no encajan dentro del estilo del juego del manager, esperamos que ese no sea el caso que nos ocupa y confiamos en la experiencia y buenos oficios de Blasini en estos menesteres. Dentro de los escenarios que pudiesen presentarse está que ese cambio de planes que justificó la salida de Pino, está el uso de la modalidad del “opener” en la cual el bullpen se ocupra del juego a razón de dos o tres innings por lanzador. O que se esté contando con Gabriel García, quien regresa al Magallanes, como abridor, lo cual no deja de ser un experimento. O que Blasini tenga una de esas cartas bajo la manga que siempre saca de firmas de peloteros venezolanos desconocidos o que fueron desechados por otros equipo y su pupila detecta que todavía pueden rendir, como sorprendió la temporada pasada con la firma casi subterránea del receptor Carlos Pérez,

Ahora que empezó agosto y la cuenta regresiva para una tentativa fecha de inicio de LVBP hacia finales de octubre o inicios de noviembre empieza a sonar con tic tacs de trueno, resulta más intrigante la aparente ausencia del manager. Mientras más próximo a la inauguración ocurra el nombramiento del manager más complicada será la planificación del equipo y por ende su estrategia. Por más que Blasini tenga idea de las necesidades del equipo, por ejemplo el equipo necesita un tercera base regular ante muy probable ausencia de Renato Núñez, también de un segunda base, la experiencia de la temporada anterior dejó que desear con el camarero importado que trajeron. A partir de este momento no pueden seguir esperando más por el pronunciamiento de la OFAC respecto a la situación de los equipos Tigres de Aragua y Navegantes del Magallanes respecto a la presencia de personal gubernamental en sus respectivas estructuras administrativas. Se necesita la presencia formal del manager para discutir y diseñar junto a Blasini el organigrama de logística, estrategia, adquisición de peloteros criollos, estructura de la importación ¿O es que ya se dispone del manager de manera sigilosa y ya adelantan la organización de actividades con solo Blasini como cabeza visible?

En caso de continuar el veto que impide la participación de personal de todo el sistema MLB con los citados equipos, me parece que a estas alturas ya se debería contar al menos con la lista condensada de los principales candidatos a manager. Me parece poco probable el regreso de Carlos García como dirigente, por la manera tan hermética como se ha mantenido la situación después de su salida en medio del playoff por contagio de Covid, nadie ha desmentido oficialmente los rumores de que la verdadera causa de la salida fue un encontronazo con los peloteros. Es muy probable que la directiva magallanera esté informando en poco días el nombre del manager.

Alfonso L. Tusa C. 01 de agosto 2021. ©