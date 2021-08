Comunidad Negra Hipólita en Nueva Esparta asegura haber sido olvidada por las autoridades

Los habitantes de la Comunidad Negra Hipólita ubicada en el municipio García de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, aseguraron haber sido olvidados por las autoridades, reportó el portal informativo Vpi Tv.

“Esta casa no las dio el presidente Chávez pero no fue un regalo tampoco, eso fue porque nos desalojaron de donde estábamos porque ellos iban a hacer un proyecto y no ubicaron pero después que nos trajeron para acá nos abandonaron”, aseguró Larry Millán, habitante de ese sector.