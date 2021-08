EE. UU. | Solo el 37,5% de los venezolanos elegibles han aplicado al TPS

1246510

Caracas.- Los venezolanos que ingresaron a Estados Unidos antes del 9 de marzo de 2021 tienen tiempo hasta el 9 de septiembre de 2022 para solicitar el Estatus de Protección Temporal (TPS) y asegurar su estadía regular en ese país. Sin embargo, tan solo 125.000 venezolanos han aplicado al beneficio, lo que representa 37,5 % de la población que puede optar por el proceso.

El director de Asuntos Consulares de la Embajada de Venezuela en EE. UU., Brian Fincheltub, explicó a El Pitazo que entre las razones por las que los venezolanos migrantes en ese país no solicitan el TPS se encuentran la falta de recursos económicos y la creencia de que no es necesario.

«Las razones pueden ser varias, que la persona considere que no necesita solicitar el TPS porque tiene un caso de asilo pendiente, que no puedan costear los formularios, que no se sientan capaces o tengan miedo de completar los formularios por su propia cuenta», expresó Fincheltub.

El director recordó que aun si la persona se encuentra en proceso de asilo u otro tipo de proceso migratorio, lo más recomendable es solicitar el TPS pues de ser negado el asilo aún podrá permanecer en el país de forma regular. «El TPS es un excelente plan B para los casos de asilos pendientes, y también ofrece un estatus migratorio formal a aquellas personas que se encontraban fuera de estatus y sin un proceso pendiente ante inmigración».

Fincheltub explicó que quienes no cuentan con los recursos económicos para pagar el monto de todos los formularios, pueden cancelar únicamente el Formulario I-121 bajo el costo de 50 dólares, más el pago por Servicios Biométricos de 85 dólares, un total de 135 dólares.

«La tasa más costosa es la de solicitar el permiso de trabajo I-765 que cuesta 410 dólares. La recomendación es que si no puede costearlo envíe la solicitud de TPS y más adelante cuando sea posible haga la solicitud del permiso de trabajo», explicó.

El director de asuntos consulares explicó a su vez que por medio de una solicitud detallada ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) se puede obtener una exención de tarifas.

Daniela CarrascoVista_1