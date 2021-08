Ernesto Villegas: Somos egresados de la UCV y nos sentimos complacidos en contribuir a su rescate

El ministro chavista de Cultura, Ernesto Villegas, expresó este martes que muchos dentro de la administración de Nicolás Maduro son egresados de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y se sienten “complacidos en contribuir” a su rescate. No obstante, desde hace tiempo voceros de esa casa de estudios han denunciado falta de presupuesto y por ende abandono de sus instalaciones.

“Es un espacio único dentro de la ciudad de Caracas que constituye un casco importante para las artes. Varios somos egresados de la UCV y nos sentimos complacidos en contribuir al rescate de esta casa de estudios. Ya a esta hora está siendo objeto de un proceso profundo de limpieza”, afirmó Villegas por VTV.

En las imágenes que trasmitió el canal chavista no se observó a voceros estudiantiles, no obstante, Villegas dijo que “en la cuarta República, cuando por la vía de la corrupción, entraron unidades militares para allanar a la UCV. Tenemos un trabajo responsable con autoridades de la universidad que se han sumado, incluso profesores están aportando su conocimiento para el rescate de la infraestructura. Ha presentado problemas por la falta de mantenimiento”.

“En los próximos meses seguiremos en la tarea de recuperación de la Universidad Central de Venezuela en Caracas por órdenes de Nicolás Maduro”, concluyó Villegas.

Mientras que el ministro oficialista de Educación Universitaria, César Trompiz, señaló que “estamos conversando con todas las instancias de la UCV para la recuperación de esa casa de estudios. Estamos coordinando acciones de mantenimiento, acciones de trabajo dentro de la UCV, que se coordinará con técnicos con conocimiento”.

Condiciones generales de la UCV, bastante precarias



ND consultó en exclusiva al secretario de Asuntos Nacionales de la FCU-UCV, Miguel Barone, quien denuncia que la condiciones generales de la casa de estudios son bastante precarias. Por ello, sostiene que si al final de la inspección de los bomberos se determina que las causas fueron por los daños en la infraestructura de la escuela, “no nos extrañaría”, declaraciones dadas tras el incendio a la Escuela de Estudios Políticos.

“Nos encontramos con una UCV completamente destruida por falta de presupuesto, por falta de voluntad política de las partes involucradas, donde nos encontramos en una situación en la que ni siquiera podríamos pensar que vamos a tener una normalidad a nivel educativo hasta que se hagan cambios notables”, alertó.

Sintetiza que el caso de la Escuela de Estudios Políticos es bastante dramático, “pero muchas otras escuelas de la universidad se encuentran en el mismo estado con techos que se caen, filtraciones grandísimas, no tenemos baños, la universidad muchas veces no tiene agua, van de noche y no hay un bombillo, los profesores más remunerados, aulas de clase en pésimos estado. Hablamos de una universidad completamente destruida”.

“Simplemente estamos sobreviviendo los estudiantes que hacemos vida en la UCV, que es algo que pasa en todas las universidades autónomas del país”, añade Barone, quien ve bastante claro que “pareciese que hay una política de Estado de acabar con la educación”, coincidiendo con Pablo Aure, secretario general de la UC, quien el mes pasado señaló que la crisis de las casas estudio responde a tales prácticas del Gobierno chavista.