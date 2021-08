España | El Barça cae en el último suspiro y deja dudas ante el Salzburgo

Derrota in extremis del Barcelona ante el Red Bull Salzburgo en un mal día de los de Ronald Koeman. El equipo azulgrana estuvo apático y acusó la diferencia de preparación de ambos equipos en el cuarto partido de pretemporada, que se decidió después de un tanto en el último suspiro de Brenden Aaronson. Luka Sucic puso por delante a los locales al filo del descanso y Martin Braithwaite de rebote había puesto el empate, pero el tanto final acabó dándole la victoria a los locales.

Después de la victoria ante el Stuttgart, la gira austriaca llegaba a su fin con el enfrentamiento ante el campeón liguero, un RB Salzburgo que podría verse las caras ante el Barça en la fase de grupos de la Champions. El once de Ronald Koeman sorprendía a todos, apostando después de mucho tiempo por un sistema de tres centrales con De Jong de central y Nico González, el hijo del mítico Fran, acompañando a Busquets en la medular. Un sistema con el que el equipo catalán no se sintió nada a gusto durante el transcurso del encuentro.

Incapaz de imprimirle un buen ritmo a la circulación de balón, el Barça no creó apenas peligro durante los primeros 45 minutos. Tan solo algunas acciones aisladas de Griezmann o Memphis Depay hacían daño al rival, sobre todo en las botas del holandés, especialista en fabricarse ocasiones sin la ayuda de sus compañeros. El equipo azulgrana estaba apático, evidenciando que los jugadores incorporados hace poco en la pretemporada aún no tienen el ritmo de competición. Sin embargo, la falta de frescura en ataque no era lo peor de un conjunto que se mostró muy frágil en defensa.

Sucic hizo justicia antes del descanso

Había tenido dos oportunidades clarísimas el RB Salzburgo en las botas de Okafor, que erró de forma imperdonable en dos ocasiones, y parecía que el encuentro se iba a ir con tablas en el marcador al descanso, pero la suerte por fin sonrió a los locales. Luka Sucic puso el primer tanto del encuentro con la ayuda de De Jong, que desvió su disparo despistando a un Neto que no supo reaccionar. El campeón austriaco se ponía por delante tras un primer tiempo en el que había sido superior al Barcelona.

Pocas cosas cambiaron en la reanudación del partido. Ronald Koeman no tocó el sistema en el descanso, por lo que el equipo seguía sin solucionar sus dos grandes problemas: la fragilidad atrás y la falta de ideas arriba. Quizás esto último cambió con la entrada de algunos jugadores de refresco como Riqui Puig, Demir o Braithwaite, protagonista en la acción que puso las tablas en el marcador del cuarto partido de pretemporada del Barcelona. El ex del Leganés anotó sin querer tras un rechace de Diambou que impactó en la rodilla del delantero y acabó colándose en la red.

⚽ Así ha sido el empate del Barça#SalzburgBarça pic.twitter.com/MwvzvndD8A — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 4, 2021

Derrota del Barça en el último minuto

El partido caminaba hacia su final con tablas en el marcador, pero apareció Brenden Aaronson en el último suspiro para darle la victoria al Red Bull Salzburgo ante el Barcelona. El estadounidense anotó a puerta vacía después de un rechace tras un disparo de Adamu que se topó con el poste. Un tanto que le costaba la primera derrota de los de Ronald Koeman en esta pretemporada. A falta de menos de dos semanas para el debut liguero ante la Real Sociedad, la sensación es que Koeman tiene trabajo por delante después de caer por la mínima ante el campeón austriaco.