Jhonatan Rodríguez recibe Orden Francisco Esteban Gómez por su labor en DD.HH.

El sábado 31 de julio, el director ejecutivo del Centro Venezolano Americano de Margarita, Jhonatan Rodríguez, recibió la Orden Cívico Militar Francisco Esteban Gómez, en reconocimiento de su labor desde hace más de 13 años en la promoción y defensa de los Derechos Humanos.

Rodríguez manifestó su agradecimiento a los presentes, felicitó a todos los homenajeados y afianzó su compromiso para continuar trabajando en pro de los DD.HH. y el bienestar de la Región.

“Este tipo de reconocimientos me comprometen, me motivan y me inspiran aún más en seguir adelante con mi trabajo para enaltecer el gentilicio neoespartano, así como en todas las acciones que contribuyan al beneficio de las comunidades del estado Nueva Esparta”, aseguró.