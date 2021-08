El jugador estrella de la NBA, LeBron James le envío un mensaje a sus haters luego de las firmas que hicieron los Angeles Lakers en la agencia libre.

Luego de que los Lakers firmar varias estrellas veteranas de la NBA en la agencia libre en esa temporada baja han sido muy criticados y al mismo tiempo han sido halagados por fichar los jugadores no muy jóvenes evidentemente.

LeBron James es un jugador que no puede tomar ninguna decisión fuera de lo normal ya que es uno de los jugadores más criticados, pero a la vez es uno de los más codiciados a nivel mundial en el baloncesto debido a sus capacidades físicas dentro de la cancha que ha demostrado en la NBA

Tras los Lakers firmar a Russell Westbrook, Marc Gasol, Carmelo Anthony, Trevor Ariza y Dwight Howard se ha hecho hueco como de una burla ya que la mayoría de sus tardes estos jugadores pasan de los 30 años de edad.

Aquí el mensaje de Lebron James:

“Sigan hablando de mi equipo, las edades de nuestro personal, la forma en que juegan, hemos pasado nuestro tiempo en esta liga, etc., etc., etc.! ¡Hazme un favor, POR FAVOR! Y me refiero POR FAVOR !!!! ¡Mantenga esa misma ENERGÍA narrativa cuando comience! Eso es todo lo que pido. #Gracias”