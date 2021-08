Polémica en Inglaterra por Bar que hace honor a Pablo Escobar

Un recién abierto establecimiento en la ciudad de Nottingham, en Inglaterra, llamado Bar Escobar, ha causado consternación. Esto debido a su temática latinoamericana, que hace honor al conocido narcotraficante Pablo Escobar.

Los colombianos habitantes de la ciudad se han referido al lugar como algo de mal gusto, debido al dolor y muertes infligidas a muchas personas por el famoso capo de la droga.

También criticaron un mural dentro del bar que parece representar a Pablo Escobar. Un portavoz del bar dijo que el nombre del lugar era solo un «juego de palabras» y que el mural no estaba basado en Pablo Escobar. Algo difícil de creer para las personas que lo han visitado.

Pablo Escobar fue el líder del cartel de Medellín en Colombia y uno de los criminales más grandes de la historia.

En la década de los 80, fue el mayor fabricante y distribuidor de cocaína del mundo, responsable de hasta 80% del comercio mundial de la droga en ese momento. Miles de personas son las que murieron durante su reinado de terror antes de que la policía lo asesinara en un operativo en 1993.

El Bar Escobar se inauguró en Market Street en Nottingham en diciembre, pero no pudo albergar clientes sino hasta mayo debido a las restricciones por COVID-19.

María Montoya, una inmigrante que dejó su casa en Medellín en 1985 en pleno surgimiento del conocido narco. Ha vivido en el Reino Unido durante 20 años, dijo que estaba consternada con el nombre del bar.

«Para mí es muy desagradable e insensible». Agregando que «Claramente los propietarios no hicieron su investigación. En Medellín estábamos aterrorizados, teníamos miedo de pasar la puerta. La familia de mi padre fue decapitada porque no le dieron (a Escobar) su finca. Escobar es un nombre muy común en Sudamérica. Pero con el mural y todo lo demás, este bar tiene una asociación muy clara con Pablo Escobar. Tendrías que estar ciego para no ver eso. ¿Y qué le decimos a los jóvenes? ¿Qué está bien ser un gánster? ¿Qué está bien que te asocien con las drogas?, Creo que ellos (los propietarios) probablemente han estado viendo demasiadas películas estadounidenses». Así lo expresó Montoya en unas declaraciones a los medios de ese país.