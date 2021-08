▷ #FOTOS Debut difícil para el sensei Andrés Madera: Se despide de Tokio 2020 #5Ago

Debutó el Karate en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y no podía faltar el nombre de un atleta venezolano: Andrés Madera fue el primer atleta criollo en participar en dicha disciplina en la modalidad de Kumite.

El sensei venezolano inició la competencia con buen rumbo en el Grupo B de la disciplina tras vencer al deportista italiano, Crescenzo. Sin embargo, el resto de las peleas se inclinaron en contra del venezolano, quien se vio limitado para avanzar de ronda.

La competencia consistía en dos grupos de 6 deportistas, donde se enfrentaría entre sí por cada grupo, y clasificarían los 2 mejores de cada división. Los 4 clasificados asegurarían una presea olímpica, debido a que en Karate se entregan 2 medallas de bronce, 1 de plata y 1 de oro.

Pero después de la victoria de Madera contra Crescenzo, la cual terminó anulándose por una posterior lesión del competidor italiano, llegaron 4 derrotas consecutivas para el sensei de Venezuela.

El Grupo B, donde participó Madera, estuvo liderado por el atleta de Jordania, Almasatfa, y el deportista francés Da Costa.

«Hoy fue un gran día. A pesar de no subir a un podium Olímpico les juro que no deje de intentarlo en ningún segundo !! Luche con fuerzas por todos los venezolanos, mis amigos y familia que no dejaron de creer en mi. Ustedes son responsable de este sueño», escribió Madera con orgullo a través de su cuenta de Twitter.