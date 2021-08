Adriana Azzi: Horóscopo del 5 de agosto de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 5 de agosto de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Infancia.

Número de suerte: 211

Aclaras una situación. Invitación a sitios públicos. No habrá dificultades en lo que haces. Firmas acuerdos alegrías. Paseos a sitios de frío. No dudes en una proposición. Arreglos en tu casa. Renace la confianza y la fidelidad. Molestia con una amiga. Reencuentros con hermanos. Perdonar.

Trabajo: No te alejes en lo que crees. Busca tu propósito. Debes ser transparente en lo que haces.

Salud: Equilibrio.

Amor: Matrimonio aunque estas embarazada felicidad. Cuidado con sorpresas de niño. Alegrías.

Parejas: Viaje cortos en compañía familiares. Cambias de ruta tu vida. Reuniones.

Solteros: Se incrementan las ganancias por ventas extras. Bajas de peso muy rápido.

Mujer: Compra de alimentos. Algo que te perturba en tu entorno familiar. Hermanos que te buscan.

Hombre: Mujer que te da apoyo incondicional. No te gusta las injusticias. Dinero extra.

Consejo: La verdadera felicidad está dentro de ti.

Tauro

Palabra clave: Alegrías.

Número de suerte: 821

Gran capacidad para invertir y progresar. Recibes o darás ayuda económica. Estarás susceptible para tomar decisiones. Viajes por placer. Precaución. Debes incrementar tus energías. No asistes a una reunión por olvido. Recibes un regalo que activa la relación. Harás un trabajo manual.

Trabajo: Disfrutes en tu sitio de trabajo. Inicias un cambio de oficina. Calidad de lo que haces.

Salud: Atender tu memoria.

Amor: Donde hay amor no puede haber egoísmo. No quieres que nadie te critique.

Parejas: Tiempo de soñar y emprender. Proyectos de gran alcance. Maneja tu suerte.

Solteros: Retraso en pago que te causa angustia. Contacto financiero a través de un amigo.

Mujer: Amigos que te felicitan por una decisión. Arreglos de una computadora con que trabajas,.

Hombre: Extrañas a una persona de tu pasado. Nuevos obstáculos. Te enfrentas a personas en la calle.

Consejo: Controla las exigencias.

Géminis

Palabra clave: Evaluación.

Número de suerte: 590

Contactos excelentes en tu sitio de trabajo. Viaje al extranjero. Remodelaciones en tu casa. Rompes con una amistad por juegos. Debes sentirte bien contigo. Pon metas en lo que quieres hacer o lograr. Hay un amor obsesivo. No tengas miedo. La vida es una sola.

Trabajo: Debes dejar ser con quien trabajas. Cuidado con cosas que se pierde en tu oficina.

Salud: Dolor en el abdomen.

Amor: Sentirás que no estás preparado (a) para una nueva relación. Arreglos florales con sorpresa.

Parejas: Venta de carro en positivo. Preocupación por deuda que se acumula. Reunión en familiar que debes ir.

Solteros: Tendrás mucha energía en estos días para sacar un trabajo pendiente. Mujer amiga que te presta ayuda.

Mujer: Te sentirás con energías. Puertas que se abren. Amiga pendiente de ti. Celebración de cumpleaños.

Hombre: Sientes que el mundo se te viene encima ten fe que todo se soluciona.

Consejo: Cuando se quiere hay sacrificios.

Cancer

Palabra clave: Dar.

Número de suerte: 812

Debes tener disciplina. Hablaras largamente con un hermano. No actúas bien en una relación y puedes perder lo que lograste. Debes guardar dinero por fecha importante. Hijos con alegrías. No descuides el negocio. Te sientes muy desganado. Hermano que te busca.

Trabajo: Planificas un viaje de trabajo. La abundancia fluye en tu vida. Madura. Cambio de horario.

Salud: Cansancio.

Amor: Trata de madurar la relación que vives. Nada es eterno. Tristeza por alguien que no está.

Parejas: Debes concentrarte más en tu pareja. Problemas en la casa por falta de cuidado.

Solteros: Demostrar tu responsabilidad ante un compromiso. Debes utilizar herramientas que están en tu casa.

Mujer: No pidas nada prestado que luego no puedas responder. Nuevas ilusiones. Hecho curioso con una llamada.

Hombre: Estabilidad y prosperidad por dinero que te llega. Soluciones en problemas de agua en tu hogar.

Consejo: La vida no puede ser dar sin recibir.

Leo

Palabra clave: Razón.

Número de suerte: 015

Buenos impulsos en tus proyectos. Problema en tu casa que ocasiona molestia. El amor llega a tu vida. Asistes a un sitio donde hay muchas personas y prestas tu ayuda. No sabes qué hacer con un adolescente que está en tu casa. Indecisiones. Sueños que se hacen realidad.

Trabajo: Sientes que te hacen un reclamo y no sabes nada. No quieres separarte de alguien, pero no puedes seguir viviendo así.

Salud: Cambio de medicina.

Amor: Harás algo por tu cuenta. La rueda de la fortuna está contigo en lo amoroso. Decisiones que debes tomar.

Parejas: Debes concentrarte o darte fuerza. Piensa antes de hablar o pide disculpa. Debes involucrarte más en los problemas de la familia.

Solteros: Debes trabajar en tu casa un poco más. Hecho curioso con un jefe. Éxito y logros.

Mujer: Controla los nervios un poco más. Molestia ya que no cancelas a tiempo algo. Te invitaran hacer ejercicios.

Hombre: Salidas nocturnas en grupo. Mujeres o madre e hija que no te conviene su amistad.

Consejo: Trata que tu organismo y tu mente vayan a un mismo ritmo.

Virgo

Palabra clave: Autoconfianza.

Número de suerte: 125

Cuidado con los chismes. Debes estar pendiente de un hombre que viene a reclamar algo de una mujer. Debes compartir con la familia. Un nuevo ascenso. Hecho curioso con la fecha 21. Un hombre que te invita a aclarar algo pero él está pendiente de ti. Llamadas importante. Bendiciones.

Trabajo: Saca de tu vida laboral las personas que no te funciona. Viajes por negocios y compras.

Salud: Hacer exámenes.

Amor: Tranquilidad interior. Logras vencer a rival sentimental. Mostraras sinceridad y verdad al hablar.

Parejas: Tradiciones familiares te harán tomar decisiones. Viajes por disfrute en grupo. Algo con grupo musical.

Solteros: Llega alguien del pasado que nunca has podido olvidar. Te verás radiante en una cena especial.

Mujer: Hecho curioso con una llaves. Pareja estancada logra vencer y obtener éxito.

Hombre: Te pondrás en el lugar de otros y veras el problema de otra manera. Capacidad para oír y sentir.

Consejo: Tú eres la persona más importante de tu vida.

Libra

Palabra clave: Fe.

Número de suerte: 918

Cambios en tu vida. La rueda de la fortuna está contigo en lo profesional. Estarás disfrutando del éxito con la familia y seres muy queridos. La pasas bien en compañía de extraños. Cobras un dinero o sueldo con nuevo monto. Serás invitado a una recepción con personas de la farándula.

Trabajo: Grandes ganancias. Después de pensar mucho logras lo que quieres ya que conversas con la persona correcta.

Salud: Buenas energías.

Amor: Algo con turista muy positivo. Equilibrio entre lo que tienes y lo que quieres. Algo con persona muy amorosa.

Pareja: Metas que logran en común. Venta de muebles o compras. Tranquilidad interior. Celebraciones.

Solteros: Mujer materna o mujer mayor que te espera y debes cumplir. Comida especial en sitio de mucho frío.

Mujer: Le darás la espalda a una amiga a que te decepcionará. Compra de ropa para seres querido.

Hombre: Problema que soluciona satisfactoriamente. Algo con cuentos que disfrutas. Te avisan de una persona quebrantada.

Consejo: Escucha tu yo interno.

Escorpio

Palabra clave: Apoyo.

Número de suerte: 381

Alegrías por personas que demuestran lo que sienten por ti. Algo con horario que te preocupa. Celebraciones. Reencuentro con personas del pasado o familiares. Alegrías. Matrimonio. Reuniones importantes. Es el momento de conversar. No engañes si no quieres que te lo hagan.

Trabajo: Cuidado con los chismes. Busca ayuda espiritual. Todo fluye de manera positiva no te angusties.

Salud: Estabilidad.

Amor: Parejas: Nuevos proyectos que se dan. Recoges lo que sembraste y te trae muy buena ganancia.

Parejas: Indecisiones. No discutas con personas jóvenes. Te reencuentras con amigos de trabajo.

Solteros: Irás a una charla donde conoces a personas muy especiales. Luchas y alegrías más triunfos.

Mujer: Pierdes el miedo en lo que haces. Demuestras sinceridad y verdad en lo que dices. No permitas que te manipulen.

Hombre: Comunicación abierta en tu entorno. Mejora el ambiente familiar unión con toda tu familia.

Consejo: Tú puedes lograr tu alegría interna.

Sagitario

Palabra clave: Cariño.

Número de suerte: 623

Salida de viaje sin regreso. Cuidado con una cena y lo que consumes. Reunión familiar por decisiones. Cancelas una deuda pendiente. Solo dios pídele a él. No escuches chismes. Reunión familiar. Alegrías y bendiciones. Tu ángel de la guarda está contigo llámalo. Bendiciones en este día.

Trabajo: Personas que salen de tu entorno. Cuida tu trabajo. No escuches chismes ni te involucres en nada.

Salud: Tomar medicamentos naturales.

Amor: Evita chismes. No te dejes intimidar. Secretos. Querrás que se ocupen más de ti.

Parejas: No dejes de escuchar tu yo interno y utiliza tu intuición. Sientes que algo no se concluye.

Solteros: Salidas nocturnas pero estarás solo (a) ya que a quien espera no llega. Venderás algo querido.

Mujer: Llega el dinero esperado. Firmas de documentos que te traen cosas buenas. Compras de materiales o mercancías.

Hombre: Viajes con personas conocidas por negocio o trabajo. Estarás indeciso por la compra de un vehículo.

Consejo: Eres libre si te sientes libre.

Capricornio

Palabra clave: Luchas.

Número de suerte: 059

No se da lo que esperas en cambios del empleo. Algo interno que detiene lo que quieres. No hables tanto. Aseguras un amor. Se aclara algo en tu casa por perdida. Te regalan una mascota. Traición. No gastes tanto dinero que la entrada no está buena. Agotamiento. Compra de teléfono. Viajes.

Trabajo: Buscas empleo en instituciones del gobierno. Nuevos amores. Alegrías por buena noticia laboral.

Salud: Estabilidad.

Amor: Ve las fallas de tu vida. Recibes un mensaje espiritual que te hará reflexionar. Tendrás más capacidad creativa.

Parejas: Quieres descansar para potenciar tus energías. Algo con un colegio o grupo de docentes y tu pareja.

Solteros: Pendiente de madre. Alegrías. Te pedirán dinero y dirás que no. Desapego a algo que te trae problema.

Mujer: Concretas negociaciones con vehículo. Te regalan una mata. Varios hombres te buscan para hablar contigo.

Hombre: Vas a sitio esotérico en sitio de mucha agua. Nuevos planes en tu vida. Arreglo de documentos personales

Consejo: Ten esperanza y siempre habrá un camino.

Acuario

Palabra clave: Tiempo.

Número de suerte: 242

Reposo y descanso muy merecido. Viajes a sitios de playa. Vences a tus enemigos o una situación que estás haciendo logras todo. Mantén la calma y la serenidad en competencia. Comida muy aliñada que disfrutas. Cansancio que te atrasa en algo. Preguntaras a extraño a dónde vamos.

Trabajo: Debes verificar las cosas que te dicen. Deja lo negativo adelante en lo que quieres.

Salud: Cuidado con las emociones.

Amor: Disgusto con familiar por palabras hiriente. Disfrute en sitios campestre. Cena romántica.

Parejas: Enfrentaras a un grupo de personas. Saldrás de noche con la familia por celebraciones y alegrías.

Solteros: Acuérdate es mejor pensar con la cabeza que con las emociones.

Caminos abiertos.

Mujer: Apoyo en algo que quieres hacer de un concurso. Estarás con mucha angustia. Prepárate para un cambio de look.

Hombre: Trata de no molestar con tus comentarios. Vecinos que necesitan de ti. Mujer que declara su amor.

Consejo: No juzgues sin razón.

Piscis

Palabra clave: Participación.

Número de suerte: 337

Buenas energías. Salidas y disfrute en familia. Recuerdos. Decepción en la vida. Cambia tu forma de pensar o de ver las cosas. No hagas reclamos con gritos. Tendrás el poder de cambiar las cosas. El humor debes tratar de cambiarlo. Piensa antes de hablar para evitar conflictos.

Trabajo: Oferta y demanda. Algo con un documento que debes firmar. Resuelves asunto importante.

Salud: Hacer evaluación médica.

Amor: Nuevas amistades. Viaje de ida y vuelta con alguien que te gusta. Fin de una relación.

Parejas: Alegrías por logros en lo económico. Verás el cambio de tu pareja después de una conversación.

Solteros: Amigos con conflictos que te enteras. Malos comentarios que te traen problemas.

Mujer: Debes tomar decisiones no te lamentes de lo que pase. Tristeza en la familia. Escuchas música.

Hombre: Ambiente aburrido que quieres cambiar. Le pides ayuda a tu pareja para solucionar algo laboral.

Consejo: Dios dice ayúdate que yo te ayudare.

