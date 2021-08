Apple TV+ canceló serie de JJ Abrams

El director JJ Abrams tiene una larga carrera dentro del género de la acción y la ciencia ficción, pero su último trabajo parece ser que le ha causado serios problemas, ya que dirigió ‘The Rise of Skywalker’, película que cerró el universo de Star Wars de una forma que no agradó a los fans y parece ser que no se ha podido levantar de ese duro golpe y esta vez una de sus producciones no regresará después de que se hiciera oficial que cancelan ‘Little Voice’ de la plataforma Apple TV+.

A mediados de 2020 la plataforma de Apple TV+ presentó la serie ‘Little Voice’, la cual fue producida por Bad Robot perteneciente a JJ Abrams donde una joven de 20 años de nombre Alice King, interpretada por Brittany O’Grady, que es una cantautora en busca de entrar en el mundo de la música en la ciudad de Nueva York y esta serie tuvo un recibimiento mediano por parte del público por lo que se desconocía se habrá más episodios.

Este día se confirma que que cancelan ‘Little Voice’ de la plataforma Apple TV+, posteriormente el portal The Hollywood Reporter ratificó la noticia, afirmando que no habrá segunda temporada sin dar algún tipo de motivo, pero parece ser que el bajo recibimiento provocó esta cancelación definitiva y hasta el momento ni JJ Abrams ni la productora Bad Robot han dado algún tipo de declaración.

A pesar de este tropiezo JJ Abrams tiene algunos trabajos en puerta para la plataforma de HBO Max donde volverá al género de los superhéroes por lo menos en animación, además se espera que Bad Robot esté involucrada en la producción de la nueva versión de Superman que será protagonizada por Michael B. Jordan, aunque poco se sabe sobre este proyecto hasta el momento.

