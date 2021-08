Ex prisionera política cubana podría ser desalojada de su casa en Miami

Ana Rodríguez es una ex prisionera política de la Cuba castrista, que podría perder su casa en Miami, por un revés en un tribunal del juez Peter López, este martes.

Rodríguez, pasó 19 años sufriendo en las cárceles de Cuba; actualmente tiene 83 años y debe lidiar con la amenaza de que le quiten su hogar en Estados Unidos.

La mujer que decidió iniciar una nueva vida en el país estadounidense, tiene hasta el 31 de agosto para abandonar su vivienda, antes de que la policía pueda entregarle una orden de posesión.

¿POR QUÉ PODRÍA PERDER SU VIVIENDA?

La casa de la mujer, fue embargada por el Bank if New York Mellon en 2018. Por lo que una compradora de California adquirió la residencia ubicada en la Calle Ocho y LeJeune Road en agosto de 2020, por unos $415,000.

Bruce Jacobs, el abogado pro bono que representa a Rodríguez, argumenta que la ejecución hipotecaria fue fraudulenta, y afirma que el desalojo no debería seguir adelante. Pues indica que la ejecución hipotecaria se basó en documentos falsificados, incluyendo la cesión de hipoteca firmada por un robot.

Alegó también, que un banco destruyó los registros y le mintió al tribunal, «no es el debido proceso obtener un fallo usando falsificación y perjurio», expresó.

El juez López, anticipando una apelación del caso por parte del abogado de Rodríguez le indicó, «usted tiene todo el derecho a continuar en este caso, quizá tengan que comprarle otra casa, nunca se sabe, pero los hechos serán los que resulten».

Jacobs aseguró que llevará el caso al Tribunal de Apelación del Tercer Distrito, antes de que finalice el mes, con la intención de detener el desalojo de Rodríguez.

¿DESDE CUÁNDO VIVE EN ESA CASA?

Ana ha estado viviendo en la casa desde 1995, y actualmente está perdiendo la vista por la degeneración macular, según reseñó el Nuevo Herald.

Es la prisionera política que estuvo más tiempo detenida en la Cuba de Fidel Castro, y escribió una autobiografía que tituló «Diario de una Superviviente».

RECURRIR A POLÍTICOS POR AYUDA

En el mes de junio, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, intervino para ayudar a paralizar el desalojo de la ex prisionera de Castro; y el abogado de esta mujer, indicó que volverán a recurrir a la alcaldesa, y a otros políticos de Florida, para que ayuden a Ana Rodríguez.

ANA LÁZARA RODRÍGUEZ DECLARÓ EN FEBRERO

Rodríguez dijo que, «cuando vives fuera de este país, y lo miras desde afuera, lo ves como un país que ofrece confianza, que tiene leyes e integridad; pero cuando vives aquí y eres ciudadano, también te das cuenta que es una mentira», según el Nuevo Herald.

Además, con tristeza dijo «tengo que dejar mi casa, y no tengo suficiente dinero para pagar un apartamento, pero no estoy en el límite para poder pedir un préstamo, como si tuviera bajos ingresos, así que tengo que vivir en mi carro. No tengo otra opción».



