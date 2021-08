Hay insuficiencia de tapabocas y productos de higiene en 15 hospitales: Monitor Salud

Los centros médicos asistenciales de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes, presentan carencias de insumos básicos como tapabocas, guantes y productos de limpieza.

Así lo denunció la ONG Monitor Salud, que a través de su cuenta en Twitter expresó que la crisis en el área sanitaria «no se ha detenido» y que «en medio de un perturbador aire de normalidad los centros de salud se sumergen cada vez más en las ruinas».

De 15 hospitales, ocho de éstos no cuentan con desinfectante, en uno es insuficiente, mientras que en siete la cantidad de guantes y tapabocas también es escasa, tomando en cuenta que no solamente estos insumos no son solamente los necesarios en cualquier centro de salud y menos en el contexto actual por la pandemia a causa del coronavirus.

La ONG también detalló que ocho hospitales solo tenían disponibilidad de cloro para la limpieza, mientras que otros cuatro ni siquiera cuentan con ese insumo. Adicionalmente, tampoco tienen jabón ni para la limpieza general ni para el uso del personal para la desinfección de manos.