La CPI continuará examinando el caso contra el Estado venezolano

Gonzalo Himiob, director de Foro Penal, informó que el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó tiempo sobre el caso de Venezuela para revisar el expediente fechado y editado el 15 de junio del presente año por la también fiscal de la CPI, Fatou Bensouda.

«Pide tiempo para continuar la revisión y consignar sus propias conclusiones», dijo Himiob a través de su cuenta de Twitter .

El experto en derechos humanos también señaló que Khan pretende mantener el análisis bajo revisión: “The prosecutor intends to keep the assessment under review” (El fiscal pretende mantener el análisis bajo revisión).Queda por ver si la Sala de Cuestiones Preliminares de la @IntlCrimCourt acepta este planteamiento o no», sentenció.

800 Noticias