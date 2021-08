Repunte de COVID-19 enciende alarmas en la alcaldía de Miami-Dade

Este miércoles, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, se reunió con representantes educativos para discutir el repunte de casos por COVID-19 que se ha registrado en Florida recientemente.

En el encuentro que se realizo a través de una videollamada, participaron representantes tanto de universidades, como de escuelas locales; y se estuvo conversando sobre la vacunación en los campus universitarios.

Levine Cava anunció la reunión a través de su cuenta en Twitter; invitando a las personas a que ingresaran para que pudiesen visualizar y escuchar lo que comentaría próximamente.

“Sintonice ahora mi reunión virtual con los presidentes de universidades y colegios locales para hablar sobre el resurgimiento de los casos de COVID, el impacto en los residentes más jóvenes y la vacunación en los campus universitarios”, transcribió.

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) August 4, 2021