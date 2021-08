Venezolano fue agredido y deliverys molestos protestaron en Buenos Aires

Repartidores venezolanos radicados en Argentina, protestaron a las afueras de un restaurante de Buenos Aires para exigir el cese de la xenofobia.

Al menos cien migrantes se concentraron de La Parolaccia en respaldo a Ángel Osuna, un joven delivery que fue agredido por el encargado del establecimiento.

«Me golpearon por ser venezolano, porque moví la bicicleta y no les gustó. Me dio crisis de nervios. Fui atendido por paramédicos«; comentó el afectado.

El venezolano informó que después del incidente se dirigió a la policía para colocar la denuncia, pero los agentes no la tomaron por «ser irrelevante».

«Fui a la policía, se están lavando las manos, porque yo no estaba en condiciones de firmar un acta… Hoy fui a hacer la denuncia y me dijeron que mi denuncia no vale porque tenía que hacerla ayer», señaló.

VENEZOLANOS: LA LUCHA CONTRA LA XENOFOBIA

Dos días después, Ángel acudió al lugar donde fue agredido en compañía de otros repartidores.

A través de redes sociales, usuarios denunciaron que «ninguna organización civil venezolana en Buenos Aires se acercó para apoyar la protesta e intervenir jurídicamente».

Tras varias horas de concentración, el encargado del restaurante se dirigió a los manifestantes para informar que el responsable de la agresión fue relevado de su cargo.

«No hay xenofobia, de hecho nosotros en el local tenemos gente de todas las nacionalidades. Nada que ver, es un malentendido y está mal solucionado«, expresó.

Por su parte, Ángel Osuna se dirigió a sus compañeros para revelar que el ataque marcó un precedente y continuará luchando contra la xenofobia.

«La demanda sigue en pie, lo único que hicieron fue botar al empleado. A partir de ahora pueden venir a retirar pedidos y no los van a discriminar, no tienen porque tratarlos mas, si no, podrán tomar acciones ustedes mismos», señaló.

De acuerdo con el medio Es Reviral encargado de cubrir el evento, el joven sufrió otro colapso nervioso a las afueras del restaurante.

LA OTRA CARA DE LA MIGRACIÓN

Aunado a la crisis que atraviesa Venezuela, cada vez son más los ciudadanos que deciden abandonar el país en búsqueda de mejores condiciones de vida.

Debido a la cercanía continental, Argentina se ha convertido en uno de los lugares más concurridos por los migrantes, quienes buscan desenvolverse en trabajos como repartidores.

Sin embargo, el aumento de viajeros no parece ser aprobado por algunos argentinos.

Organizaciones de venezolanos en ese país se mostraron preocupados ante las declaraciones de la directora de Migraciones Argentina, Florencia Carignano, quien resaltó que a la nación ingresaron una cantidad considerable de «delincuentes de nacionalidad venezolana».

#4Ago🇦🇷 Deliveries venezolanos en Argentina protestaron para exigir el respeto a sus derechos, debido a que, días atrás, uno de ellos fue golpeado por el encargado de un restaurante, al parecer, por su nacionalidad. Reporte: @Carlosi_suarez para #TVV #TVVNoticias pic.twitter.com/DQUOd7sWdP — TVV Noticias (@TVVnoticias) August 4, 2021

-Con información de TVV Noticias, Es Reviral –