▷ #FOTOS Atletas que valen oro: Los deportistas venezolanos ganaron más que una medalla en Tokio 2020 #6Ago

Los 43 atletas que viajaron a Tokio para representar a Venezuela en los Juegos Olímpicos se ganaron más que una medalla olímpica.

Gracias a su esfuerzo, dedicación y sacrificio, estos deportistas dejaron el alto la bandera del país, resaltaron el valor que tienen como personas e hicieron reaparecer algunas palabras que parecían ocultarse durante los últimos años entre los venezolanos: unión, felicidad, sueños y esperanza.

El ciclo olímpico para Tokio 2020 ha sido uno de los más difíciles en la historia para la delegación venezolana, pero irónicamente, en estos Juegos Olímpicos repletos de limitaciones y obstáculos, los deportistas venezolanos lograron vencer las adversidades para hacer de Tokio 2020, la mejor actuación para Venezuela en la historia de los Juegos Olímpicos.

Esta hazaña en el aspecto deportivo es un reflejo del valor que tiene la población venezolana, quienes se enfrentan a una severa crisis social día tras día, pero a pesar de ello, siguen apuntando hacia adelante con el objetivo de conquistar sus metas.

La crisis social no se aparta del entorno deportivo, al contrario, lo que sucede internamente en Venezuela afectó de manera directa a los atletas que pretendían representar al país en los Juegos Olímpicos. Muchos de ellos no contaron con apoyo económico y no tenían los espacios deportivos para entrenarse de cara a Tokio 2020; por esta razón, algunos de estos atletas, consiguieron por sus propios medios y con mucho sacrificio, su clasificación a la cita olímpica.

Algunos de los casos más conocidos públicamente son los siguientes:

Paola Pérez, nadadora de aguas abiertas, migró del país porque no habían piscinas en condiciones para entrenarse en esta disciplina, e incluso creó una campaña en Gofoudme para recolectar fondos económicos para sus entrenamientos. Andrés Lage, velerista venezolano, migró y trabajó excesivamente para costearse su propio barco. La balista Ahymara Espinoza, entrenó sola y sin recursos esta disciplina en un campo de béisbol en San José de Barlovento para clasificar a Tokio 2020.

Sin embargo, detrás de los 43 nombres que representaron a Venezuela en estos Juegos Olímpicos hay decenas de historias de dificultad, superación, talento y valentía, lo que convierte a estos atletas en unos verdaderos héroes para el país, ya que son ejemplo de crecimiento, verdad y conquista.

Ahymara Espinoza, balista venezolana. Entrenó sola en campo de béisbol en Barlovento y llegó a Tokio 2020

Paola Pérez, nadadora de aguas abiertas. Migró de Venezuela por falta de piscinas para entrenar y creó un Gofoundme para recaudar fondos en su entrenamiento olímpico

Robeilys Peinado, atleta de salto con garrocha. Se lesionó en los entrenamientos previos a su debut en Río 2016: ganó diploma olímpico en Tokio 2020