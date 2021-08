Al menos 95 reclusos murieron el primer semestre de 2021 en cárceles

El primer semestre de 2021 al menos 95 reclusos murieron en calabozos policiales ubicados en 21 estados de Venezuela. Entre enero y junio del año en curso el 75,79 % de estos decesos, que suman 72 muertes, fueron por enfermedades.

La tuberculosis es la principal causa de muerte con más del 65 % de los casos. El resto de las muertes se distribuye en cinco causas principales como el infarto, la desnutrición, enfermedades respiratorias, neumonía y síntomas de COVID-19. También algunas como cirrosis, hemorragia pulmonar, amibiasis, VIH y otras tres defunciones que no se especificó la causa.

La segunda causa de muerte, confirmada por los investigadores de Una Ventana a la Libertad, son los supuestos enfrentamientos entre funcionarios y reclusos fugados. Entre enero y junio del año en curso, 15 fugados murieron en procedimientos de recaptura. Otras ocho defunciones se dividen de la siguiente manera: tres en riñas, tres por abusos de funcionarios y dos en motines.

Principales enfermedades en los CDP

En materia de salud, la escabiosis (sarna) desplazó a las otras enfermedades que son frecuentes en los CDP. El 29,5 % de las personas detenidas enfermas sufren de escabiosis o sarna, una enfermedad que se contagia por la piel o por contacto con la ropa de una persona infectada y una sana.

En segundo lugar, está la desnutrición que asciende a un 28,21 %. Esto era esperado, ya que las visitas estaban suspendidas y son los familiares los que alimentan a esta población reclusa.

Por último, aún y cuando aparece más bajo que a finales del año 2020, la tuberculosis agrupa un 21,04 % de casos durante el monitoreo. Luego encontramos la gripe con un 8,40 % de casos.

La cuarta enfermedad frecuente en los CDP es la gripe, con o sin fiebre. Si bien la misma durante el primer semestre de 2021 presentó 437 casos, para la actualización a mediados de junio ascendió a 918 casos. Este dato es interesante, en especial si vemos que aumentan los casos de gripe y fiebre y se mantiene bajo el número de casos de COVID-19. «Es solamente una pregunta que nos hacemos: ¿Podría ser que estos síntomas que se presentan como enfermedades respiratorias que desaparecen de manera súbita, mientras aumentan los de gripe, estarán encubriendo otra realidad, infecciones severas y casos de COVID-19?».

En cuanto a la COVID-19, los casos disminuyeron de manera notoria de 300 casos en 2020 a 43 casos y 15 en la actualización que los investigadores la ONG hicieron en junio de 2021.

Al respecto señalaron que en el país se ha penalizado la información sobre la pandemia, en particular a miembros del sector salud. Ante esta realidad y la desconfianza generalizada sobre los datos que oficialmente y a diario circulan en el país, no tiene ninguna certeza sobre esta pandemia en los calabozos. Los datos obtenidos no permiten una visión clara sobre esta situación.

Datos para el primer semestre de 2021

Para finales del primer semestre de 2021 los hombres constituían un total de 23.186. Esto sería el 92 % del total de la población y las mujeres detenidas 2.015, lo equivalente al 8 %.

El número de adolescentes en conflicto con la ley detenidos en calabozos policiales fue de 22: 18 varones y cuatro hembras que representan que representan el 81,8 % y el 21,90 % respectivamente.

Este primer semestre de 2021 revisaron información de 289 centros de detención preventiva que están ubicados en 21 estados del país. Esta se obtuvo por medio de 23 investigadores que están presentes en las siguientes regiones de Venezuela: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital y Área Metropolitana de Caracas, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Vargas, Yaracuy y Zulia.

El estado Miranda está dividido en tres sectores. Esto debido a la importancia del número de CDP en el mismo: Valles del Tuy, Eje Guarenas-Guatire y los Altos Mirandinos. En este periodo se incorporaron dos investigadores por los estados Cojedes y Yaracuy.

El cierre de este informe coincidió con un importante plan gubernamental. El 21 de junio de 2021, durante una reunión del consejo de Estado, Nicolás Maduro ordenó la creación de una Comisión Especial para Reformar el Sistema Judicial de Venezuela. Según indicó al momento de su anuncio, este se enfocará en resolver los problemas del retardo procesal y el hacinamiento de reclusos en los centros de detención.

La comisión tendría 60 días para el trabajo que le ha sido asignado y Una Ventana a la Libertad espera que, concluido el periodo, podamos ver una reducción significativa de hacinamiento en los centros de detención preventiva.