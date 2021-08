Andre Iguadala tiene tres equipos en su lista para firmar

En este artículo estaremos viendo los tres equipos de la NBA que Andre Iguadala tiene en su lista para firmar para la siguiente temporada.

El veterano delantero Andre Iguodala tiene pensado de jugar para los Brooklyn Nets, Golden State Warriors o Los Angeles Lakers esta próxima temporada, informa Shams Charania del ESPN.

Iguodala es agente libre luego de que los Heat de Miami no extendieron su contrato y rechazaron la opción de una temporada. Si bien el juego ofensivo del jugador de 37 años ha disminuido en los últimos años, Andre Iguodala aún brinda una fuerte defensa y trae un pedigrí de campeonato.

La ex novena selección general ganó el Jugador Más Valioso de las Finales con los Warriors en 2015. Iguodala pasó a capturar dos títulos más con la franquicia antes de ser canjeado a Memphis en 2019.

