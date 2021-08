Casi dos meses esperando la segunda dosis de la Sputnik en Aragua: Dr. Ramón Rubio

El Dr. Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua, denunció este jueves que tienen casi dos meses esperando la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V en la entidad, situación que se repite en casi todo el país, según diversos reportes en redes sociales.

“En torno a la vacuna Spuntik, la vacuna de origen ruso, hay un gran malestar. Aquí en nuestro Colegio y en diferentes centros de salud la gente llega, hace sus colas, manifiestan su incomodidad. Es lamentable que esto esté ocurriendo. Según información extraoficial que tenemos, a partir del 15 de agosto posiblemente llegue un lote importante de segundas dosis de vacunas de Sputnik”, expresó Rubio en un clip compartido en Twitter por la periodista Carmen Pecorelli.

El especialista explica que “hay que diferenciar que las primeras dosis son diferentes a las segundas, y por lo tanto allí es donde está la dificultad. Va a llegar un lote posiblemente a mediados de este mes de agosto para ir resolviendo la inmunización de la segunda dosis”.

“Sabemos que hay un lapso de hasta 90 días, donde la persona puede tener la certeza de que va a tener una protección de tipo inmunológico. La corporación de salud donde se inmunizó la primera vez está en la obligación y responsabilidad de notificar a través de un mensaje o alguna vía de notificación para que las personas reprogramen su segunda cita, sobre todo con la Sputnik en segunda dosis”, agregó.

El presidente del Colegio de Médicos en Aragua reveló que “llevamos aproximadamente casi 60 días de retraso, ya estamos llegando a esos 90 días que son tan críticos. Es importante destacar que a través del sistema Covax, que depende de la ONU, se está esperando un lote de vacunas que lamentablemente hasta que no lleguen, no sabremos de qué tipo van a ser. Ojalá sean del tipo Sputnik para subsanar esas fallas que no solamente es en el estado Aragua, es a nivel nacional”.

La segunda dosis de Sputnik V, un fantasma en Venezuela



Este lunes, la agencia Efe reseñó que a la lentitud de la vacunación contra la Covid-19 en Venezuela se sumó la escasez de la Sputnik V, el fármaco por el que el Gobierno acordó con Rusia el envío de diez millones de unidades y del que solo se recibieron, de forma pública, 1.430.000. La vacuna parece hoy un fantasma, mientras un número indeterminado de ciudadanos esperan, sin certezas, la segunda dosis.

El retraso se registra desde hace semanas y las autoridades del país aún no se han pronunciado, pese a que muchos ciudadanos -la mayoría personas de más de 60 años- debían inyectarse la segunda dosis a los 21 días, pero llevan casi dos meses en espera.

Aunque la situación no se presenta exclusivamente en Venezuela, por un problema en la producción de estas vacunas, los representantes de la salud y de diversos sectores reclaman respuestas a las autoridades, que han sido ampliamente criticadas por el “desorden” en el proceso de vacunación, destaca Efe.