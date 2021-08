Chile | Antofagasta: Han pasado más de seis años y los vecinos de la población José Miguel Carrera aún no tienen soluciones a sus problemáticas

La población José Miguel Carrera, ubicada en el sector norte de Antofagasta, tiene inexistencia de pavimentación, aceras y bandejones, lo que ha provocado que muchos adultos de la tercera edad resbalen y caigan a la tierra, sin embargo, lo comentado por la presidenta de la junta de vecinos Escarly Gómez Rojas, indica que dichos accidentes no han sido denunciados formalmente.

Aún así, esta situación aqueja a la junta vecinal, pues han buscado soluciones, pero por seis años no han recibido ninguna respuesta concreta por parte de las autoridades municipales.

“Hemos tenido hartos problemas con la falta de pavimentación en distintos puntos de la población. En un principio, era la principal Avenida Luis Cruz Martínez, desde el año 2016 a la fecha, estuvimos solicitando el proyecto y finalmente salió, ahora está en construcción, sin embargo, aún quedan algunas calles sin pavimentar, y otras calles sin vereda”, explicó Escarly.

A su vez, la inexistencia de pavimentación no es el único problema, ya que también hay espacios en los cuales debería existir una plaza para la población, lo que no ha sido el caso. Motivo de esto, dichos lugares se han prestado para que las personas desechen la basura creando así microbasurales. “Esos espacios como no tienen acera, ni bandejones, se han prestado para microbasurales y lo peor es que han aumentado las plagas, los malos olores y la contaminación”, señaló la presidenta de la junta de vecinos.

Respecto a la intervención por parte de las autoridades, Gómez comentó que el problema fue reconocido por la Municipalidad, sin embargo, han esperado por seis años la ayuda necesaria y esta aún no llega.

“Desde el año 2016, en mi primer periodo como presidenta, hemos estado solicitando constantemente a la Municipalidad para que se pudiera hacer cargo de estas problemáticas, pero sus respuestas han sido siempre que efectivamente el proyecto les corresponde a ellos y que es factible hacerlo, pero que como Municipalidad no tenían recursos”, enfatizó.

Fotografías sacadas del perfil de Facebook de la junta vecinal

Por otro lado, compartió que hace poco conversaron con el concejal Waldo Valderrama, y con el han estado trabajando. De igual forma, se pudieron comunicar con personal de Serviu para posibles intervenciones, no obstante, todo es a largo plazo y tendrían que seguir esperando por soluciones para un problema que lleva muchos años.

Frente a esto, la dirigente expresó “Hemos estado esperando seis años y la propuesta todavía es seguir esperando (…). Yo creo que, por ejemplo, lo que nosotros pedimos es las veredas, más los muros de contención pequeños, quizás esos bandejones podrían esperar un poco, pero las ceras no se pueden seguir esperando”.

Agregando que en tiempos normales la Avenida Los Leones funciona como paradero de dos poblaciones, tráfico que se ha visto disminuido por la pandemia, pero que de igual manera no ha dejado exentos los accidentes. “En ese sentido hemos tenido dificultades porque los adultos mayores esperan locomoción en la esquina, donde hay algunas subidas, y ahí se resbalan, está todo lleno de tierra. Para nosotros igual es complicado porque ¿Quién se hace responsable si un adulto mayor se cae?”, añadió.

Finalmente, explicó que, resolviéndose una problemática, las otras desaparecen. “Nosotros creemos que si las autoridades se hacen cargo de solucionar este problema, que no es nada del otro mundo, efectivamente vamos a eliminar el riesgo de los adultos mayores o de cualquier otro que pueda sufrir un accidente, vamos a erradicar los microbasurales y vamos a hermosear nuestros espacios (…) Si ellos se hicieran cargo, no solo solucionaríamos un problema, sino que varios, por eso estamos a la espera de que nos puedan presentar alguna propuesta de trabajo”, concluyó.