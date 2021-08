Chile | Belleza escondida: Lugares icónicos en la ciudad de Calama

Por años Calama ha sido nombrada como una de las ciudades con menor calidad de vida en el país. Situaciones como la contaminación, la poca infraestructura y precaria arquitectura, la catalogan como una ciudad descartable, sin embargo, la belleza de la cual no se habla, son esos espacios brindados por la naturaleza, algunos de ellos dentro de la ciudad, y otros en los distintos espacios de la provincia El Loa.

Respecto a este rechazo hacia la ciudad, Cesar Morales, director de Calama Adictos, explicó que “esta es una reacción histórica, ya que antes de que esto fuera territorio chileno, cuando era parte de Bolivia, había muchas caravanas que pasaban desde cobija y se dirigían a Bolivia, donde Calama siempre fue un lugar de paso, en el cual dormían los caravaneros y alimentaban a sus animales, por ende, eso ha hecho que el arraigo de ser calameño sea algo muy poco desarrollado, hasta incluso en la actualidad, donde la población flotante es mucha”.

“Calama es una ciudad como cualquier otra, tiene cosas muy buenas, pero otras muy malas. De hecho, yo siempre pongo el ejemplo de Nueva York, la cual es una ciudad hermosa, que todos quieren conocer, pero uno de sus problemas más grandes es el sanitario, tienen ratas por todos lados, el mismo metro se llena de ratones y nadie habla de eso” reflexionó.

Dicho esto, paginas como Calama Adictos, cumplen un rol fundamental para que los loínos y/o personas de otras ciudades puedan conocer estos lugares, que por desinformación no han podido ser tan visitados.

Catedral Plaza 23 de marzo

La Marmolera, camino a Chiu Chiu

Sobre la pagina

La finalidad de Calama Adictos es desviar el foco de lo malo y mostrar el lado positivo, no solo de la ciudad sino también de la provincia en general. Su intención no es negar la realidad de la ciudad, la cual tiene varias problemáticas, pero estas no son únicas de la comuna, sino que también se repiten en otras.

“Los calameños nos sentimos muy orgullosos de la ciudad, pero generalmente estamos respondiendo a estímulos negativos (…) Nosotros nos dimos cuenta de que los calameños no teníamos un espacio en donde identificáramos las cosas buenas de Calama”, señaló Cesar Morales respecto al origen de la página web.

A su vez, comentó que quienes defienden a la ciudad no tienen herramientas de respaldo que puedan utilizar para demostrar lo bueno de la ciudad. “El proyecto Calama Adictos surge como una idea que le permitiera a las personas de acá encontrar en las fotografías ciertas herramientas para respaldar ese punto de vista” explicó.

A pesar de que en la ciudad loína, no se ha desarrollado el turismo, si existen varios lugares que merecen ser visitados especialmente en el atardecer, ya que el cielo de Calama es una de la bellezas que tiene la ciudad. Algunos de los sitios recomendados por Calama Adictos son:

1- La plaza 23 de Marzo, la cual tiene como característica la gran catedral al centro del lugar, con la peculiaridad que su cúpula está hecha de cobre, algo único en el país.

2- Parque Manuel Rodríguez, conocido popularmente como el Parque del Cohete. Un lugar especial para toda persona que haya crecido en la ciudad.

3- Laguna Incacoya y Chiu-Chiu, la cual queda a unos 40 minutos de la ciudad. En el pueblo se encuentra la primera iglesia de Chile que fundaron los españoles.

4- La Cascada y Ojo Opache, ambos lugares pertenecen a la cuenca del Rio Loa.

5- Valle de los vientos, donde se ubica el parque eólico, este queda camino a San Pedro.

Finalmente, el equipo de Calama Adictos, compuesto por Cesar Morales, Víctor Veas, Rodrigo Paredes y Paula Carmona, a pesar de haber cambiado un poco su rutina de salir a buscar nuevos lugares para ser fotografiados, debido a la pandemia, siguen trabajando para crear un vinculo con la ciudad a través de su pagina.