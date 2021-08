Cuerpos de seguridad prohíben pernoctas por colas de gasolina en la Panamericana

1247825

Carrizal.- Funcionarios de la Policía del estado Miranda (Polimiranda), Policía municipal de Carrizal (Policarrizal) y Policía Nacional Bolivariana (PNB) se desplegaron este miércoles 4 de agosto para evitar la pernocta de conductores que hacen cola para surtir combustible en la estación de servicio La Auxiliadora, ubicada en la carretera Panamericana.

El Secretario de Gobierno de Carrizal, Alejandro López, destacó que no se permitirán colas en la Carretera Panamericana por ser la vía principal que conecta los Altos Mirandinos con la ciudad de Caracas. «La permanencia de estos vehículos congestionan el tránsito desde La Rosaleda hasta Los Teques y los límites del municipio y generan retraso a la hora de entrar o salir de la localidad», explicó.

Por último, hizo un llamado a los conductores en general a entender que la permanencia de estos vehículos ponen en peligro a otros conductores que usen la arteria vial en horas nocturnas.

Desde hace al menos dos semanas se han registrado colas de hasta 13 kilómetros en la carretera de conductores que pasan hasta 24 horas en espera para llegar a la estación de servicio, ubicada en el km 13 de la carretera Panamericana, tramo del municipio Los Salias.

Advirtió López que la mayoría de estos vehículos son de conductores del estado Aragua. «Al entrevistar a los conductores son de poblaciones como Las Tejerías, La Victoria y Maracay», dijo.

Por otra parte, funcionario de la Guardia Nacional que organizan la estación de servicio anunciaron un nuevo sistema de entrega de tickets. «Desde hoy no entregaran tickets sino el mismo día del número de placa que corresponde». Agregó la fuente que no se permitirá que los vehículos hagan colas desde el día anterior, solo se permitirá que los vehículos realicen la cola desde las 5:00 am.

Pola Del GiudiceGran Caracas