Daniela Alvarado revela la fecha de su boda por la Iglesia

Sin lugar a dudas, uno de los eventos más esperados por los venezolanos durante este año 2021 ha sido la boda eclesiástica de los actores Daniela Alvarado y José Manuel Suárez, quienes ya hace varios meses decidieron unir sus vidas ante las autoridades civiles.

Aunque los actores han dejado en claro que piensan compartir con sus seguidores todos los detalles de su gran día, lo cierto es que se habían mantenido muy herméticos respecto a la fecha en que llevarían a cabo su celebración.

No obstante, este miércoles decidieron dar a conocer que piensan llegar al altar de la Iglesia el próximo 18 de septiembre, aunque no ahondaron en detalles de dónde sería, puesto que piensan mantener el lugar lo más secreto posible para que no haya escándalos entre los seguidores.

Asimismo, hace poco la pareja dejó saber que cada uno de sus fanáticos tiene entrada libre a la ceremonia religiosa, por lo que se espera que sean muchos los que asistan a este gran evento. En lo que respecta a la celebración posterior, solo asistirán amigos y familiares cercanos porque será algo muy privado.

Gossipvzla

Por: Reporte Confidencial