El papel de la liga ante el jugador que arroje positivo por dopaje en otro circuito

Vamos a plantear una situación bien interesante para analizar y se trata del punto de la LVBP, si debe prohibir jugar a un pelotero que dio positivo por dopaje en otra liga.

Realmente el punto suena bastante fuerte pero debo aclarar que ya la LVBP tiene ese tema bastante claro y en su Programa Antidopaje establece la figura de la prueba de seguimiento, donde todo jugador que haya dado positivo en la zafra anterior en el circuito criollo o un pelotero haya dado positivo en otra liga.

En este sentido soy del criterio de apoyar la actual política de la LVBP, es decir, que se apliquen las pruebas de seguimiento siempre y cuando esté vigente el programa antidopaje.

Ahora bien, con lo que no estoy de acuerdo es que si una liga no tiene políticas antidopajes, no puede prohibirle a un pelotero jugar por el hecho de haber dado positivo en el dopaje y ello es debido a que las circunstancias de ese resultado pueden ser varias.

Por ejemplo, el caso del consumo de una droga recreativa cómo por ejemplo la marihuana, puede ser prohibida en Venezuela, pero en otro país puede ser permitida y en ese caso, la prohibición de jugar no tiene cabida, sino que el pelotero se debe someter a la prueba de seguimiento o descarte de que no sea positivo por la sustancia prohibida.

Recuerdo claramente la primera vez que el cubano Hassan Pena jugó con los Tiburones en la zafra 2019-2020, el llegó a Venezuela en los primeros días de diciembre y a los pocos días fue a la sede de la LVBP donde le realizaron la prueba de seguimiento y ello fue debido a que había dado positivo por el consumo de droga de abuso (no mejoran el rendimiento) en la zafra 2017-2018 cuando jugó con Magallanes.

Quien les escribe es del criterio que cada liga puede crear las políticas o programas que considere pertinentes, siempre que se respeten los derechos de los jugadores y las normas que regulan el tema a nivel mundial, por ejemplo el dopaje y toda la serie de normas que rigen el determinado punto.