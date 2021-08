El truco para no olvidar contestar los mensajes de WhatsApp

WhatsApp, más que una aplicación de mensajería instantánea para conectar con el mundo, también se ha convertido en una gran herramienta para cuestiones de trabajo y escuela. Sin embargo, cuando recibes mensajes en exceso, resulta imposible que recuerdes contestar todos. Por suerte, existe un truco para no olvidarlos.

Si alguna vez te ha pasado que algún contacto se moleste contigo por haberlo dejado “en visto” involuntariamente, has llegado al lugar correcto ya que aquí te mostramos un truco en WhatsApp para no olvidar responder a los mensajes.

Lo mejor es que esta herramienta secreta no necesita de aplicaciones externas, está disponible para dispositivos Android y iOS, y lo único que debes de hacer es prestar atención al siguiente paso a paso.

WhatsApp: ¿Cómo no olvidar responder para no dejar a nadie “en visto”?

1. Asegúrate de tener actualizada tu app de WhatsApp a través de Google Play o la App Store.

2. Accede al listado de conversaciones de WhatsApp y presiona unos segundos sobre la que no quieres olvidar responder más tarde.

3. Pulsa sobre los tres puntitos y se abrirá un menú con diferentes opciones: ‘Crear acceso directo’, ‘Ver contacto’, ‘Marcar como no leído’ y ‘Seleccionar todos’. Presiona sobre el penúltimo.

4. Ahora dicha conversación aparecerá como ‘no leída’. Podrás identificarla porque aparecen un círculo y la hora de recepción, ambos en color verde.

La función ‘Marcar como no leído’ de WhatsApp es una de las herramientas más útiles de la app que muy pocos han sabido aprovechar. Por suerte, tú ya la conoces y la puedes aplicar las veces que quieras, para ya no olvidar responder a tus amigos. Toma en cuenta que el ‘Marcar como no leído’ un mensaje, no se elimina la palomita azul (doble check) que reciben tus contactos al haber abierto sus mensajes.

Por: Reporte Confidencial