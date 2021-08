España | «Somos de talla baja pero profesionales»

El grupo cómico Diversiones en el Ruedo y sus enanitos toreros conocidos socialmente como ‘bomberos toreros’ se ha lanzado en tromba contra la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, por pedir la cancelación de su espectáculo taurino en Zahínos (Badajoz).

El ministerio de Derechos Sociales pedía con esta polémica medida atajar la «denigración a las personas con discapacidad». Sin embargo, el grupo cómico ha defendido públicamente su «serio trabajo» y su derecho a realizar «este tipo de espectáculos para ganarse el pan» señalaban con dureza la actitud del Gobierno socialcomunista.

Tras la réplica de los ‘bomberos toreros’, el ministerio que dirige Ione Belarra ha replicado que este show cómico «atenta contra los principios fundamentales de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad» .

Ayer, en en el canal de televisión Cuatro, los protagonistas de este espectáculo taurino aseguraban que en ningún caso su trabajo era denigrante, en clara alusión a la ministra Ione Belarra y así su portavoz, Jimmy Muñoz señalaba incluso que se estaba haciendo una defensa «falsa sobre nosotros y el espectáculo cómico que hacemos con trabajo e ilusión». También aseguró que «somos de talla baja pero somos profesionales».

Para añadir leña al fuego la ex diputada de Podemos, Carolina Bescansa, aseguraba en el citado programa televisivo que el público que iba a ver a este grupo de profesionales cómicos lo hacían para «reírse de ellos». Así, la defensa argumental de Bescansa concluyó que con «dinero público no se deben mantener este tipo de espectáculos denigrantes».

Asimismo, el alcalde popular de Zahínos, Gregorio Gallego, aseveró sobre la polémica abierta por Podemos que no sabía si la ministra Belarra se aprovechó de estas circunstancias, pero que «como una parte de ese grupo son antitaurinos, no sé muy bien su objetivo real. Me gustaría que me lo explicaran» aseguró Gallego.

Por el momento el Ayuntamiento de Zahínos mantendrá el espectáculo a pesar de algunas críticas, al considerar que los protagonistas quieren trabajar. De esta forma y considerando que esta función cómico taurino cuenta con la autorización de la Junta de Extremadura, «no tenemos por qué alterar el programa» aseguró el regidor.

Por otra parte, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco, ha pedido al alcalde de esta localidad a que reflexione y cancele la función del ‘bombero torero’ programada para este viernes porque advierte de que «en España no hay bufones sinó personas» ha asegurado.

Diversiones en el Ruedo y sus enanitos toreros aseguran que seguirán actuando como hasta ahora y que «no somos discapacitados». «Somos de talla baja, no discapacitados. No entendemos por qué nos denigran algo que queremos hacer. Parece más bien que nos quieren ocultar de la sociedad. ¿Nos vamos a reír de personas con diferentes físicos, de talla alta o baja? ¿En qué tiempo estamos? Nosotros mediante esto tenemos que pagar hipoteca, agua, gas y comemos también» han asegurado ante la magnitud de la polvorera que se ha levantado con su show.