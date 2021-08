Guaidó: “La solución política al conflicto pasa por una elección presidencial”

A menos de 100 días para las elecciones regionales y con el proceso de negociación entre el chavismo y la oposición avanzando, conversé por videollamada con el presidente Juan Guaidó.

Sobre la noticia del día, la reconversión monetaria que entrará en vigencia a partir del 01 de octubre, fue tajante. “Este es el reconocimiento de la destrucción de la economía de Venezuela”, dijo.

A continuación, reproducimos la entrevista. Esta fue editada a efectos de mejorar la lectura.

Presidente, acaban de anunciar una reconversión monetaria que entrará en vigencia el 01 de octubre. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cree que esto es parte de las negociaciones entre el chavismo y los empresarios?

Este es el reconocimiento de la destrucción de la economía de Venezuela. Incluso del Bolívar. Ahora ya ni le dan un acompañamiento o un apellido, sino que reconocen que es digital, y que está enfocado en transacciones digitales para facilitar transacciones entre bancos.

Esto no viene a solucionar la crisis económica o la hiperinflación, la productividad en Venezuela. La estabilización del poder adquisitivo de los venezolanos. Esto es, simplemente, una necesidad para el sector comercial bancario en Venezuela, porque ya las transacciones eran inmanejables, incluso en lo cotidiano.

El pasado 03 de agosto falleció Niurka Camacho, la adolescente que había denunciado la crítica situación en el Hospital JM de los Ríos y que se había convertido en un símbolo en la lucha por el derecho a la salud en Venezuela. ¿Qué nos dice esto sobre el país en el que estamos viviendo? ¿Cómo evitamos que hechos tan dolorosos como este se repitan?

Niurka es un símbolo, como lo fue en su momento el joven que pedía por salud y medicinas. Niurka es el símbolo de que esto ya no es una Emergencia Humanitaria, sino una catástrofe Humanitaria. Es importante diferenciarlas.

Cuando estamos, por ejemplo, a la espera de que la vacuna COVAX ingrese a Venezuela, hemos debido invertir en la cadena de frío para resguardar precisamente la vacunación, esto significa que hay una catástrofe en Venezuela, Enderson. Es decir, que la infraestructura en el país ni siquiera está preparada para un sistema sencillo de vacunación.

Niurka, lamentablemente, es una dolorosa víctima, para todos como sociedad, para todos como venezolanos. De ese símbolo de lucha por condiciones de vida. De lucha por condiciones dignas de vivir en Venezuela.

Lamentablemente, hoy es una víctima. Para todos como sociedad. Para mí como presidente encargado y del parlamento, como joven que ha luchado toda su vida para rescatar las condiciones de vida de los venezolanos y que nos tiene que llamar para seguir luchando con mucha fuerza y con mucha determinación.

Hay que recordar varias cosas. Uno, el sistema de trasplantes fue detenido en 2017 de manera unilateral por el régimen de Maduro. Ya en esa época estaban reconociendo la Emergencia Humanitaria Compleja, hoy convertida en catástrofe humanitaria, principalmente por lo que ocurría en el sector salud.

Dos. El régimen tiene los recursos y no los utiliza. Han bloqueado, como bloquearon el tema de la vacuna AstraZeneca, la ayuda humanitaria en Venezuela.

Estamos en agosto de 2021. Faltan poco más de 100 días para las elecciones regionales. ¿Participará la oposición en las elecciones regionales? ¿Qué esperan para definir una estrategia y anunciarla al país?

Varias cosas. Hay una estrategia definida.

Uno, y como lo decía hace una semana, eso hoy es un evento convocado por la dictadura. Para que sea elección, debe tener condiciones, garantías. Cuando de condiciones, hablo de condiciones político electorales. Y cuando hablo de garantías, hablo de garantías en el ámbito judicial. Es decir, no puede pasar lo que pasó en el 2015 con los diputados de la Asamblea Nacional que judicialmente anularon una entidad Federal completa, que judicialmente pretendieron restar o quitar todas las funciones del parlamento nacional.

Cuando hablo de condiciones electorales y políticas, tiene que ver con la legalización de los partidos políticos. Tiene que ver con las habilitaciones de los líderes en Venezuela. La no persecución. Los presos políticos. Tiene que ver con los partidos secuestrados por el régimen. Entre otras cosas.

Hoy como está planteado lo del 21 de noviembre, es un evento convocado por el régimen por un CNE tutelado por la dictadura. Nuestra intención es buscar mejorar las condiciones y garantías. Condiciones político electorales, y garantías de respeto a la voluntad de la gente y el pueblo de Venezuela, traducido, por supuesto, no solamente en protectores, sino que aquí sabemos que están tratando de imponer la Ley Comunal.

Lo segundo que estamos haciendo es buscando los espacios de movilización y organización de los venezolanos. Hay una palabra clave en todo este proceso que es unidad. La unidad y la expectativa de cambio son los dos elementos de movilización más poderosos en Venezuela.

Presidente, pero, ¿Cómo conseguir la unidad si hace meses los partidos firmaron el acuerdo de la Plataforma Unitaria, y, a su vez, permiten que sus principales líderes se postulen a las elecciones regionales rompiendo el mandato de la unidad? ¿Cómo conseguir la unidad si candidatos como Daniel Ceballos pueden postularse en el Táchira y Voluntad Popular no ejerce ninguna medida disciplinaria?

Te agradezco la pregunta.

Yo creo que Voluntad Popular debe tomar medidas y determinar si quien se salga de la línea es militante o no. Eso lo debe hacer Voluntad Popular sin duda.

En lo que a mí refiere, no solamente soy militante de la unidad porque creo en la inclusión, porque creo en la incorporación de todos los sectores, sino porque creo que hoy es una necesidad para toda Venezuela: enfrentar una dictadura como la que enfrentamos con la unión de la mayor cantidad de sectores.

Lo hemos denominado la mayor y mejor unión posible. Y aquí viene la clave: posible.

Los que han decidido de manera unilateral lanzarse y participar, eso es una decisión unilateral. No compromete a la unidad o incluso a sus partidos y así deberían decirlo sus partidos.

Con respecto al Táchira, cada partido deberá tomar una decisión con respecto a la militancia o no de esas personas que tomaron decisiones unilaterales.

De cara al 21, yo lo que sí he indicado son dos cosas. Primero, para construir la mayor y mejor unión posible. Entendiendo que eso es un evento que no va a legitimar de ninguna manera al resto.

Con eso quiero también hacer un breve paréntesis. Eso es como si hoy Daniel Ortega o Luchashensko en Bieulorrusia, convocaran a regionales o municipales creyendo que eso los va a legitimar o que de alguna manera alguien va a ver eso como una solución al conflicto que atraviesa Nicaragua o Bielorrusia. No es así. No funciona de esa manera.

Esto es un mensaje siquiera a la alternativa democrática en Venezuela que ya lo sabe, esto es un mensaje a los que hoy sostienen a Maduro y creen que con este evento político pueden alcanzar algún tipo de legitimación o reconocimiento internacional.

No, lo que puede dar una solución es un acuerdo. Un acuerdo acompañado por la comunidad internacional que otorgue condiciones y garantías a todos los sectores en Venezuela, que tenga también la solución de nuestros aliados al levantamiento progresivo de las sanciones con el cumplimiento de un acuerdo.

Aquí nadie está esperando por la buena fe de la dictadura, ni mucho menos. Creemos en el ejercicio de la mayoría, en el acompañamiento de la comunidad internacional, la facilitación de Noruega, los países acompañantes del proceso, entre otras cosas.

Hay que mezclarlo de cara a la solución. No ver el evento del 21 de noviembre como un evento aislado, sino que, en el mejor de los casos, hoy para la alternativa democrática de Venezuela, hay que buscar espacios de movilización y organización de nuestra base, que también es importante.

Hay que reconocer el trabajo de los líderes de base en El Tigre, en Machiques de Perijá, en La Grita, en Delta Amacuro.

Ahora que menciona el tema de la movilización, la movilización depende de la confianza. En la última encuesta de Delphos, usted era el líder más confiable del país entre quiénes seguían al liderazgo. Pero, para el resto del país sus índices de valoración han caído muchísimo y hoy se encuentran en su punto más bajo. En este contexto, ¿Cómo recuperar la confianza de los venezolanos?

Yo creo que tú das en el clavo, Enderson. Yo creo que depende de dos cosas la disposición de movilización de la gente.

Lo primero tiene que ver con la expectativa de cambio. Cuando hablamos de confianza, pues bueno que las propuestas generen confianza de cara a cambiar a Venezuela. Eso fue así en el 2015, 2016 y 2019.

Lo segundo, que hay algo que le da verosimilitud, digamos, si hay algo que se parezca realmente a la posibilidad de cambio y es que vayamos en unidad. Voy al mismo punto: Si nosotros logramos combinar esos dos elementos y le decimos la verdad a la ciudadanía, hoy como está planteado el evento del 21 de noviembre, sin condiciones o garantías, es un espacio para lograr organizarnos, movilizar a nuestras estructuras que siguen resistiendo en Venezuela, a pesar de la persecución, a pesar de las amenazas, a pesar de todo lo que ha hecho la dictadura para tratar de desmembrar como lo hace Daniel Ortega en Nicaragua o Diaz Cannel en Cuba. Y aquí estamos resistiendo.

Juan Guaidó (2021).

Esa es la aproximación que debemos darle a este evento convocado por el CNE tutelado por la dictadura. Y también, en paralelo, trabajar en la posibilidad de un acuerdo, como lo hemos denominado, de Salvación Nacional que brinde mejores condiciones, mejores garantías, un cronograma electoral, el acompañamiento internacional.

Como estamos en dictadura, es un proceso al que tenemos que llegar en simultáneo y de poder ejercer esa posibilidad de movilizar y de ejercer la mayoría.

La confianza va a venir con la expectativa de cambio. Con la unidad. Con decirle la verdad a nuestra gente. Con utilizar ese elemento político como un elemento a favor de la democracia, y no para que genere un falso dilema a la alternativa democrática en Venezuela que algunos pretender dividirlo en si participamos o no participamos. No es así. Eso es un falso dilema. El reto nuestro es ejercer la mayoría en los pocos espacios que tenemos en dictadura.

Habló del tema de la negociación. Recientemente, el presidente López Obrador confirmó a México como sede. Se habla del 13 de agosto como la fecha de inicio de las conversaciones. La pregunta es la siguiente: ¿Por qué un chavismo que viene de una inercia de victorias, que le arrebató la AN y que tiene un contexto internacional más favorable, cedería algo que ponga en riesgo su permanencia en el poder? ¿Esta negociación es un acto de fe?

Es una gran pregunta. El objetivo de una dictadura, no solamente la de Maduro, es sostener el poder a toda costa. Tanto así, que hoy están señalados en la Corte Penal Internacional. Hay una denuncia penal por narcotráfico y terrorismo, que hay recompensas millonarias, la tercera más alta en la historia de los Estados Unidos, por ejemplo después de la de Bin Laden.

Juan Guaidó se juramenta como presidente interino (2019)

Aquí nadie está esperando buena fe de la dictadura. Estamos muy conscientes de sus objetivos, ahora tenemos que estar más conscientes de nuestros objetivos que es una solución política al conflicto que es recuperar la democracia, reinstitucionalizar el país, que regrese nuestra gente, estabilizar la economía y pasa por una elección presidencial con condiciones y garantías.

¿En qué estamos nosotros confiando? En que somos mayoría, y debemos buscar mecanismos para ejercerla. En el acompañamiento de la comunidad internacional. En el proceso de investigación que hay en la comunidad internacional, que si bien no tiene que ver con una negociación o un acuerdo, tiene que ver con hacer justicia. Tiene que ver con que exista esa posibilidad para los venezolanos.

Hay mucha más gente de la que uno cree que le interesan esas garantías de cara al futuro.

No podemos depender de la buena fe de una dictadura.

El Comisionado Julio Borges propuso que la oposición entregara el control de los activos como CITGO a un fideicomiso independiente. ¿Qué piensa usted de esta propuesta?

Solamente una sutileza: la clave es la protección de esos activos.

Como tú sabes, dependen de varios factores. Por ejemplo, la OFAC. Dependemos de licencias para, precisamente por el no reconocimiento a Maduro y el reconocimiento al gobierno encargado, la vulnerabilidad de la república.

Lo que estamos buscando es alternativas para que continúen protegidos los activos de Venezuela. Eso va a depender de una Junta Directiva, del reconocimiento de la AN, del reconocimiento de los países.

No me enfrascaría en el mejor mecanismo. Hoy, por ejemplo, tenemos las Juntas ad-hoc. Hoy tenemos el Consejo Político. Hay alternativas de simplificar esto para, incluso, mejor proteger (sic) estos activos como parte del reconocimiento al gobierno encargado y a mi como presidente del país.

Estamos hablando son de mecanismos para facilitar estos procesos de protección de estos activos.

El país vive un momento de esperanza con los logros de nuestros atletas en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, también hay una nota gris en todo esto. Eldric Sella es el primer atleta venezolano en competir por el equipo de los refugiados en los Olímpicos y no hacerlo a nombre de Venezuela. ¿Qué nos dice esto sobre el país que vivimos? ¿Cómo le vamos a explicar a nuestros hijos, en 30 años, que llegamos hasta este punto?

Hay grandes representantes hoy de Venezuela en este ciclo olímpico. Sin duda, uno es Eldric. Eldric representa a millones de venezolanos. A una realidad que, así la quiera ocultar TVES, una parodia que si no fuera trágica la situación en Venezuela daría risa. Eso lo quiere ocultar la dictadura.

Yo creo que él [Eldric Sella] es un digno representante. No pudo entrenar bien. No pudo comer bien. No tenía un techo estable. Sus condiciones de entrenamiento eran muy inferiores a las de cualquier atleta de cualquier otro país.

Eldric Sella

Como Eldric hay 5.6 millones de venezolanos. Esto es más, y tú lo sabes muy bien, que el estado Zulia y Carabobo juntos. Si habláramos de un estado, el exilio sería el estado más grande de Venezuela.

Hay que darle la justa dimensión y el justo valor.

Por ejemplo, lo que le sucedió a Paola Pérez, una emigrante venezolana en Chile que pasó por momentos muy duros. Ella es el reflejo de millones de personas que han pasado, y hemos pasado, por momentos muy duros en Venezuela.

El exilio no voluntario como el de Eldric o el no voluntario como el de Paola.

Pero hay algo interesante y es lo que creo que debemos decirle a nuestros hijos en 30 años: ellos no perdieron el arraigo, no perdieron las ganas de luchar, no han perdido las ganas y el amor por Venezuela. Nos representaron dignamente.

El reto que tenemos, y ojalá en 30 años lo podamos decir, es que todos estén aquí en Venezuela.

Lo estamos haciendo a través de ACNUR. De manera formal. No quisiera dar muchos más detalles de esto, porque quisiéramos llevar de manera lo más respetuosa posible este caso. Por respeto a Eldric.

Pero, por supuesto, tanto David Smolansky como nuestros embajadores, están prestando toda la colaboración posible para que sea recibido donde Eldric se sienta seguro.

Estamos prestando toda la colaboración posible, pero no quisiera adelantar detalles hasta concretar el país de acogida que va a tener Eldric.

Presidente, el país vive lo que yo llamo la #Yulimarmanía, gracias a los logros de Yulimar Rojas en Tokio 2020. No obstante, es público, notorio y comunicacional todas las declaraciones y la cercanía de Yulimar con el chavismo. Aún así, el país ha dejado sus diferencias políticas a un lado y la ha apoyado abrumadoramente. ¿Cree usted que el deporte podría funcionar como factor de unión nacional y reconciliación de los venezolanos?

El deporte y la cultura son elementos que siempre unifican, que a pesar de las distintas percepciones, estos son aspiracionales de cara al país entero. Yo creo que sin duda alguna eso unifica, sin olvidar que estamos en dictadura. Sin olvidar que la pista de atletismo donde se desarrolló Yulimar está destruida.

Sanar heridas es una necesidad para los venezolanos, Daniel Dhers hablaba un poco de eso. Pero eso debe ser en su justa medida, con los pies en la tierra.

Yulimar Rojas

Hay una realidad en Venezuela que es innegable. Inocultable, insisto, hasta por Tves. Como es una realidad la necesidad de unión, lo bien que se siente ver venezolanos triunfar en el mundo y hacer historia, como Yulimar, que logró un oro olímpico y récord mundial.

No podemos olvidar que estamos en dictadura y que unificarnos es parte de atravesar por esta difícil tarea. Y sin equivocarnos. Hoy Venezuela no es un país polarizado. Venezuela fue un país polarizado en el 2013, cuando fue 50-50 en la elección presidencial.

Daniel Dhers (2021)

Venezuela hoy no es un país polarizado. Es un país que se ha movilizado, ha exigido y ha buscado soluciones. Así que sí, confiamos en mecanismos que nos unan sin olvidar el terreno en el que estamos.

Desde Venezuela se planificó el atentado contra el helicóptero del presidente Iván Duque, dicho esto por las autoridades militares y de seguridad colombianas. ¿Cree que Venezuela debería ser incluida en la lista de países que patrocinan el terrorismo?

Desde Venezuela se ampara el terrorismo. Hemos hablado de las disidencias de las FARC, vemos la actividad en Apure del Frente 10, el secuestro de militares, la presencia del ELN en el país, el contrabando de oro “de sangre”, como lo hemos caracterizado, haciendo un paralelismo a lo que pasó con los diamantes de sangre en Sierra Leona.

Guaidó y Duque (2020).

Yo creo que no hay duda que existe un amparo del terrorismo. Yo creo que esto (incluir a Venezuela en la lista de países que patrocinan el terrorismo) tiene que ser evaluado, porque es un hecho lo que pasa.

¿Cuál es el momento pertinente para los Estados Unidos? Hubo una petición clara del presidente Duque, absolutamente sustentada.

En diciembre se vence el mandato que la AN prorrogó a finales del año pasado. ¿Qué pasará tras esa fecha? ¿Seguirá existiendo el gobierno interino?

Te voy a decir que va a pasar. No puede haber vacío de poder en Venezuela. Nadie va a reconocer a Maduro más que por lo que es, un dictador de facto.

Además eso deriva de lo que fue la prórroga del Estatuto de la Transición que hubo en diciembre pasado. Entonces hay la posibilidad de sancionarla de nuevo. Hay alternativas.

No podemos permitir que en Venezuela haya vacío de poder y no contemos con los mecanismos para representar a Venezuela, entendiendo que el objetivo 1 es lograr elecciones libres en Venezuela. Es decir, no es mantener un estatus de presidencia encargada. No. Lo que queremos es un presidente electo en Venezuela. Eso es por lo que estamos luchando.

Hablando de alternativas, estamos a solo cinco meses de 2022, un año en el que el pueblo venezolano podría convocar un referéndum revocatorio. ¿Cuál es su opinión al respecto de esta convocatoria? ¿Ve el revocatorio como una opción viable para generar un cambio político?

Yo creo que es un mecanismo constitucional que hemos usado en el pasado. El más reciente en 2016, Fue utilizado para ilegalizar la tarjeta de la unidad. Fue utilizado para frustrar la iniciativa de un referendum revocatorio. Yo creo que hemos un mecanismo constitucional que podemos usar siempre y cuando logre el objetivo, que es salir del régimen, que es lograr la elección presidencial.

Creo que nosotros como venezolanos no podemos seguir enamorándonos de mecanismos, sino de la solución, y utilizar todo lo que tenemos a disposición para lograr la solución. Como un mecanismo, yo creo que tiene que ser evaluado, que está además en término constitucional.

La dictadura lo ha evadido tan fácilmente. Ya vimos como lo eludieron en 2016. No es que sea infalible, como no es infalible ningún mecanismo aislado en Venezuela: la protesta pacífica, las sanciones, los mecanismos constitucionales, la Asamblea Nacional.

Como un mecanismo constitucional, yo creo que tenemos que tenerlo en el tintero para ejercerlo de cara a la solución, no simplemente como un mecanismo más. Yo creo que puede ser bien evaluado siempre y cuando represente la solución al conflicto.

En unos 15 años, cuando sus hijas se pregunten “cuando papá fue presidente interino de Venezuela” ¿Qué les dirá? ¿Qué ha aprendido Juan Guaidó en estos dos años y medio?

Bueno a profundizar ese cariño por ellas, por mi familia, por nuestra gente. A profundizar ese arraigo y pensando en que le vamos a dar a nuestras futuras generaciones, y a nosotros mismos.

Al final del día yo creo que no tiene que ser descabellado ser feliz en nuestra tierra. Y por cierto es el objetivo de toda política pública: alcanzar la mayor suma de felicidad posible a nuestra gente.

Hemos aprendido a resistir también, a enfocarnos en nuestros objetivos, a amar profundamente la democracia como sistema, entendiendo que sin ella no se puede vivir feliz, por la opresión, por la persecución, por no poder decidir ni siquiera a qué hora uno va a bañarse, o que estudiar o dónde vivir.

Así que les diría (a sus hijas) que a ser venezolano, a amar profundamente a Venezuela y a poder defenderla, sobre todo. A pesar de los riesgos y las dificultades que incluye defender con firmeza nuestros ideales.

Hay muchos que pagaron con su vida. Hay que recordar aquellos que lo sacrificaron todo para tener un mejor país. Tenemos que entender que la democracia no es gratis. La democracia hay que labrarla y construirla todos los días.

Recientemente arrestaron a Freddy Guevara, intentaron arrestarlo a usted, incluso han llegado a hostigar a la madre del Director de FundaRedes Javier Tarazona ¿Hasta donde está dispuesto a llegar Juan Guaidó? ¿Cuánto está dispuesto a arriesgar para lograr ese objetivo político que es la libertad de Venezuela?

No es la primera vez, vale acotar. Por lo menos en mi entorno, es la cuarta vez que ocurren ataques similares a este. Lo que han hecho con la mamá de Tarazona es sadismo, es terror de Estado, lo que también hicieron con mi madre por cierto, quien lamentablemente está en el exilio. Ha sido declarado y denunciado incluso por el mismo Christopher Figuera, que fue jefe del SEBIN.

Nosotros hemos puesto nuestra vida al servicio de esta causa. Ese es nuestro límite. Debo decir que no nos vamos a rendir hasta hacer lo mejor posible por recuperar la libertad y la democracia en Venezuela.

¿Es usted optimista respecto a la libertad de Venezuela?

Mira yo soy fanático de Tiburones de La Guaira. Yo siempre soy optimista. La libertad en Venezuela es ineludible, va a prevalecer, sin duda alguna. Y no por un deseo, sino por el trabajo de años que hemos hecho, que han realizado miles, que han resistido tantos.

Comparándolo con lo que sucedió en Nicaragua y Cuba, que a pesar que las comparaciones son odiosas, durante años hemos escuchado a aquellos que han tratado de simplificar lo que ocurre en Venezuela decir: “Únanse” o “negocien con la dictadura”.

Imagínate que hoy, Enderson, le digamos a los nicaragüenses “únanse para poder salir de Daniel Ortega”. ¿Qué van a hacer? ¿Van a pegar las celdas unas a las otras? Cuando están todos presos y perseguidos.

Eso es lo que nos han pedido durante años, y lo hemos hecho, a pesar de las persecución, del exilio y al asesinato político como el caso Albán.

En Cuba, ¿Cómo equiparamos a la sociedad cubana, perseguida por años, con el dictador Díaz Canel? Eso es lo que han hecho durante años en Venezuela. Y a pesar de todo eso Enderson, hemos resistido, hemos construido mayoría, tenemos los ojos y el acompañamiento del mundo de cara al proceso que inicia la semana que viene.

Así que por eso soy plenamente optimista. La democracia va a prevalecer.