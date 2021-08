«Interrumpe eso»: presentador de TVes censura a invitado por hablar de mala preparación de atletas venezolanos

El presentador de TVes Yhondi Mancera interrumpió e insultó el miércoles en la noche al director técnico metodológico de deportes de combate en el IND, Alfredo Loyo, quien decía que los atletas venezolanos lograron clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 con sacrificio y sin respaldo de las autoridades.

Durante su intervención, Loyo aseguró que “realmente los resultados obtenidos fueron casi que individual, fue particular. Cada atleta se tuvo que sacrificar en hacer su preparación. Claudymar (Garcés) es uno de los ejemplos que logró clasificar y prácticamente no tenía nadie que la guiara”.

Seguidamente, Mancera cargó contra lo que estaba diciendo el invitado y tildándolo de «loco», ya que podía meterse en un problema: “No, no, no; interrumpe eso. Este marico está loco. Interrumpe eso porque no queda tan claro y queda así como si no le pararon bolas a los atletas; es la Federación, es el Ministerio o el IND… dile que diga otra vaina, pregúntale otra vaina y ya. Porque después me van a meter en peo a mí. Tienes que decir que sí, que es importante para Latinoamérica y ya”.

La karateca venezolana, Claudimar Garcés clasificó el pasado 12 de junio a los Juegos Olímpicos de Tokio, luego de obtener su cupo en el pool 3 de los -61 kg y ganó un combate en el round robin final en el clasificatorio escenificado en el estadio Pierre De Coubertin, en París, Francia.

En un mensaje publicado en Twitter, el periodista deportivo Juan José Sayago recordó en ese momento que Garcés «entrenó todo el tiempo en su casa en cuarentena» y «casi se queda en Venezuela», porque «no la querían llevar al clasificatorio».

«No tenía dinero ni para comprar gasolina, para ir al gimnasio. Esa es Claudymar Garcés la olímpica de hoy».

Garcés, al igual que los sensei Andrés Madera y Antonio Díaz conforman la representación del karate venezolano en Tokio 2020.

Qué grande es TVES, interrumpen al director técnico metodológico de deportes de combate en el IND, Alfredo Loyo, para que no diga que los atletas venezolanos están abandonados a su suerte, y no se dan cuenta que siguen en vivo al aire. pic.twitter.com/DsVkLGp9rh — Miguel Angel Santos (@miguelsantos12) August 4, 2021



