Luis Longart : Basta de apagones señor «protector»

BASTA DE APAGONES, SEÑOR “PROTECTOR” LUIS LONGART GUERRA

Es con usted, señor “Protector”, que se ufana en sus programas radiales de manejar los suministros de agua potable, gas doméstico, gasolina, alimentos del Clap, luz eléctrica y hasta las vacunas contra el Covid, tenga la bondad de explicarnos a los neoespartanos la verdad de la crisis eléctrica que venimos sufriendo con apagones de 4 y 5 horas hasta dos veces diarias. ¿No le parece?

Desconozco si usted tiene o no planta eléctrica donde reside en nuestra Isla, pero le puedo asegurar, y usted lo sabe, que el 99% de nuestra población no cuenta con esa herramienta para remediar la triste y lamentable situación que padecemos.

Pero, antes me gustaría saber cuál es el artículo de la Constitución Nacional que fundamenta su designación. He revisado La Carta Magna y su cargo no existe. Usted se recuerda al difunto Chávez afirmaba: “Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada.” ¿Y entonces?

Usted señor “Protector” ostenta un cargo inconstitucional y maneja presupuesto para repartir cocinas, lavadoras, aires acondicionados, materiales de construcción y ayudas económicas. ¿A cuánto asciende ese presupuesto? ¿Para eso, no existe Contraloría?

Vayamos al asunto que nos interesa, la luz eléctrica. Por qué tenemos esos constantes apagones diarios? Por qué se dañaron las plantas termoeléctricas Luisa Cáceres de Arismendi y General en Jefe Juan Bautista Arismendi? ¿Cuál o cuáles son las alternativas para resolver este agudo problema?

Por qué se trajeron cientos de transformadores que no eran compatibles con el voltaje de la Isla?. Quien o quienes van a responder por esto?

Diga a los neoespartanos cual es la Fiscalía del Ministerio Público y Tribunal Penal que investigan esos hechos?

Lo último que nos hemos enterado es que usted interrogado en un programa radial sobre la crisis eléctrica respondió: “Ni yo mismo sé que pasa”.

Y usted no es el jefe del partido de gobierno en Nueva Esparta?¿Cómo es eso?

También sabemos que usted pretende ser gobernador del estado y participa en el proceso de su organización política para obtener esa nominación.¿Cuál es el aval para aspirar ese cargo?

El régimen que usted representa es quizás el peor que hemos padecido los venezolanos en nuestra historia política contemporánea y usted, por supuesto, es uno de los responsables directos e inmediatos de todas las calamidades que vivimos los neoespartanos.

Por último, le recomiendo que no hable de supuestos sabotajes al sistema eléctrico insular. En primer lugar, usted sabe que eso no es verdad y luego aquí no habitamos tontos para creer semejante mentira y ridiculez.

Asuman su responsabilidad con valentía y entereza. Expliquen en forma real y clara la verdadera situación de la crisis eléctrica del estado.

Seguramente usted no necesita de mis recomendaciones y consejos. Pero, no lo haga por quien suscribe, hágalo por ese pueblo del cual tanto habla en sus programas e intervenciones, ese pueblo que lo vio nacer.

Esperamos entonces que usted y los directores de Corpoelec nos digan la verdad de la crisis eléctrica de Nueva Esparta. ¿Será mucho pedir?

.