María Corina: «Con el Zulia al frente nos organizamos para enfrentar la farsa de noviembre»

María Corina Machado realizó este miércoles un encuentro con ciudadanos en la ciudad de Maracaibo. Desde allí, expresó que “con el Zulia al frente nos organizamos para enfrentar la farsa de noviembre”.

La Coordinadora Nacional de Vente Venezuela aseguró que desde la tolda que representa, están agrupando y organizando “a toda esa gente que está en el país, que no acepta migajas, y que saben que los pretenden engañar”.

“Hay algunos que dicen que están bien con todo el mundo, que están en el medio ¿De verdad? Entre el bien y el mal; entre la justicia y la corrupción, entre la libertad y la opresión no hay puntos medios. Mucha gente quiere que nos hagamos la vista gorda y que hagamos que no pasó nada. No lo vamos a permitir”, sentenció.

Machado alertó que buscan «desintegrar a la sociedad para debilitarla: El Zulia sabe muy bien lo que estos criminales les han hecho y lo que pretenden hacer al resto del país; por eso hoy estamos aquí con ustedes”.

Por su parte, el coordinador de Organización Nacional de Vente, Henry Alviarez, hizo un reconocimiento a los zulianos que a pesar de las condiciones extremas a las que el régimen los ha sometido, se siguen organizando y luchando por la liberación del país.

Asimismo, Gustavo Ruiz, coordinador de Vente Zulia dijo que “el que vaya al fraudulento proceso del 21 de noviembre es aliado de la tiranía, y los vamos a seguir enfrentando”. De igual forma, Luis Cabrera, coordinador estadal de Organización rescató que mientras algunos está confundidos, en Vente continúan organizando “equipos para la libertad”.

“Un empresario es mucho más que alguien que hace plata”

La mañana de este miércoles, María Corina Machado sostuvo un encuentro con empresarios de Fedecámaras en el estado Zulia, en el que resaltó que “un empresario es mucho más que alguien que hace plata”.

La líder opositora aseguró que viniendo de una familia que ha trabajado en la manufactura y la industria, valora enormemente a quienes siguen en el país apostando por la prosperidad de la nación, cuando “en Venezuela no existe contrato o tribunal, y no hay confianza y protección a la propiedad”.

Machado dejó claro que creer que se puede aliviar el sufrimiento venezolano con “las mafias” en el poder, es irresponsable: “La tragedia de Venezuela no se puede resolver con mejoras coyunturales o ayuda humanitaria”.

Nota de prensa