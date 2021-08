¿Te casas? Una venezolana en EE.UU. promete la boda de tus sueños

1249264

Por: Andrea V. González G.

Caracas. Karla Solórzano es popular por ser The Latina Wedding Planner o La Planificadora de Bodas Latina en Pasadena, California, Estados Unidos. La caraqueña es propietaria de Kiss & Say I Do Events (@kissandsayido), una empresa especializada en la planificación de eventos, distinguida por incorporar la diversidad cultural en cada una de sus celebraciones.

Ingeniera en computación, Karla salió de Venezuela en 2008 con la idea de estudiar inglés en el extranjero. En búsqueda de oportunidades laborales, realizó un diplomado de marketing en la Universidad de Los Ángeles (Ucla), que le permitió trabajar en el área. “No había nadie que planificara eventos de la empresa y me los dieron a mí”, dice Karla. Manifiesta que ese fue el punto de partida para descubrir una pasión e impulsar la labor que desempeña hoy en día.

Mientras trabajaba a tiempo completo, inició su propia empresa de organización de eventos, con la idea de generar ingresos extra. “No lo vi como algo serio hasta dos años después”, manifiesta. En ese momento, decidió abandonar su trabajo y construir un nuevo camino al incursionar de lleno en el mundo de la planificación de celebraciones.

En 2015, gracias a un amiga que le propuso organizar la boda de un conocido, comenzó a planificar ceremonias nupciales. “Ahí me enamoré, porque no era sólo el evento, era el amor de familia y su unión”, afirma Solórzano. A diferencia de otra celebración, organizar un matrimonio le permite brindar la cercanía característica de su personalidad. Para ella, lo más importante es crear una conexión con sus clientes que le permita construir un evento que represente el amor de quienes la contratan.

“Esto me llena de una manera increíble y nada nunca me había llenado”, destaca Solórzano. Organizada, analítica y muy calificada, son adjetivos con los que se describe. Asegura que su profesión como ingeniera informática le brindó las herramientas necesarias para generar una estructura exitosa y organizada en su modelo de negocios.

Para la planificadora de eventos, hay tres cosas que se deben tomar en consideración al organizar una boda. En primer lugar, contratar un buen fotógrafo, debido a que es la única forma de preservar el momento de la celebración; en segundo, buena música y buena comida; tercero, brindar a los clientes la posibilidad de disfrutar cada etapa del proceso.

“Ellos a veces se olvidan de disfrutar el momento, quieren que todo sea súper formal. Yo les digo, ¡gocen!”, relata Solórzano. Afirma que un acontecimiento nupcial debe realizarse pensando principalmente en el disfrute de la pareja bajo un estilo que les defina. “Tu boda no es para que sea mejor que la de otros, es para celebrar tu historia de amor”, remarca.

En conexión con Venezuela

Karla remarca que su identidad como venezolana se refleja en la relación con sus clientes.“Yo los trato como si fueran de mi familia”, afirma. La cercanía propia de los latinos le ha permitido establecer relaciones exitosas que se traducen en eventos dignos de recordar.

En un futuro sueña con organizar bodas destino. “Quiero hacer bodas en la playa, porque eso soy y también tiene un poco de mi esencia”, expresa. Solórzano relata que vivir fuera de Venezuela, le hace extrañar sus playas. Su infancia transcurrió yendo a las costas de Morrocoy y recuerda con nostalgia el calor y el agua transparente de sus cayos. “Me encantaría planificar bodas en Venezuela. Por favor, eso sería un sueño”, dice sonriendo.

Involucrarse en una nueva cultura

La diversidad es uno de los factores más importantes en Kiss & Say I Do Events. Muchos creerán que Karla, por ser La Planificadora de Bodas Latina, solo organiza celebraciones para nacionalidades específicas; sin embargo, la filosofía de Solórzano es realizar eventos multiculturales. “Para mí es importante trabajar con parejas que quieren involucrar su cultura y sus tradiciones, porque es parte de ellos”, asegura.

Como emprendedora en el exterior, Solórzano manifiesta que su secreto es involucrarse en la cultura del país que la recibe. Su clave para el éxito es esforzarse y hacer lo mejor que puede en su área. “Yo creo que la persona que viene con buenas intenciones y a trabajar, las puertas siempre se le van a abrir”, asegura. Luego de seis años organizando bodas, proyecta un largo camino en el área. “Yo quiero que el mundo me conozca como La Planificadora de Bodas Latina en Los Ángeles”, puntualiza.

