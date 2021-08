Adriana Azzi: Horóscopo del 7 de agosto de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 7 de agosto de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Juzgar.

Número de suerte: 924

Recibes un dinero pendiente. Te preparas para un cambio. Reuniones con personas de dinero. Cambio de moneda. Te reconcilias. Algo con un dolor estomacal que debes revisar. Te llega el bienestar económico. Cuidado con los engaños. Una persona que no es sincera a tu lado. Nuevas ejecuciones.

Trabajo: Discusiones con un grupo por trabajo no terminado. Confías mucho en alguien conocido.

Salud: Equilibrio.

Amor: Recibes una llamada telefónica que te gusta. Nacimientos. Viajes de ida y vuelta. Te sientes cómodo (a) con quien estas.

Parejas: Invitación a matrimonio o ceremonia especial. Cuídate de personas tramposas.

Solteros: Una cancelación de dinero que te deben. Te consigues a una persona del pasado pero que no quieres hablarle.

Mujer: Estás buscando estabilidad. Te recuperas de una operación. Pasas por momentos difíciles con la familia.

Hombre: Te separas de una persona muy querida. Sientes que no te quieren. Algo con una nueva religión.

Consejo: No te dejes arrastrar por la vanidad.

Tauro

Palabra clave: Hermoso.

Número de suerte: 217

Regalo de copas. No permitas que el amor de tu vida se valla por tu intolerancia acepta tus errores. Vas a un sitio pero verás algo que no te gusta. Recibes un dinero que te soluciona. Nuevos amores en tu vida. Ve bien a quien ayudas a tu lado. Alegrías por dinero que recibes.

Trabajo: Resuelves un problema. Comunicación con alguien del extranjero. Cuidado con maletín que pierdes.

Salud: Dolores musculares.

Amor: Descubres algo en tu casa. Infidelidad. La familia te invita a una reunión. Recibes una buena noticia.

Parejas: Estás en la lucha por algo que es tuyo y no lo quieren dar. Compra y venta en positivo.

Solteros: Nuevos negocias en tu vida. Vivirás algo religioso y veras los cambios en tu vida. Nuevos inicios.

Mujer: Le pides disculpa a persona en la calle que te molesta y quieres evitar. La rueda de la fortuna a tu lado.

Hombre: Asiste a un sitio de terapia. Compra de pasajes. Una persona que te gusta y se te acerca. Compra de ropa.

Consejo: Aprende a conocerte.

Géminis

Palabra clave: Humanidad.

Número de suerte: 078

Aclaras con tu pareja una situación y vivirás momentos exquisitos. Sientes nuevas emociones. El amor está a tu lado. Sientes que te quiere ir donde estás o con quien vives. Quieres a una persona del pasado que regrese. Fiestas celebraciones. Encuentro con personas del pasado.

Trabajo: Cuidado con los riesgos en un trabajo que realizas. Te cancelan deuda pendiente. Compra de materiales.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Sientes que la persona que está a tu lado es lo mejor de tu vida. Debes hacer cambios en tu vida.

Parejas: Un nuevo negocio con bienestar. No dejes a personas querida a un lado o fuera de algo.

Solteros: Cuídate de traiciones y sabes quién es. Se sinceró (a) con persona que ha sido honesto contigo.

Mujer: Embarazo. Cuidado de quien te enamoras. Algo curioso en sitio de mucha basura. Mujer de poder a tu lado.

Hombre: Algo con la vida espiritual. Asistes a una misa espiritual. Cambios en la rutina. Dinero que tienes pendiente

Consejo: Sigue la lucha todos esperan mucho de ti.

Cáncer

Palabra clave: Arte.

Número de suerte: 626

Deja los chismes no los escuches ya que puede destruir lo que tienes. Cambios. Llegan a tus manos algo que te da cambios. No dejes pasar la suerte. Fijas una firma o fecha. Paseos por carretera. No dejes que personas mala y traicionera te perturben. Algo con sección de fotos.

Trabajo: Hecho curioso con algo de cristal de un mostrador. Cambio de empleo. Nuevos inicios.

Salud: Exámenes de laboratorio.

Amor: Grandes cambios. Te ofrecen de otro sitio para que trabajes con ellos y mejor ganancias.

Parejas: Preocupación por quebranto de un familiar en tu casa. Buscaras la armonía en tu casa.

Solteros: Estas en la lucha de algo. Quieres salir de la soledad que tienes o retiro de los compañeros.

Mujer: Sientes que estás atada y que siempre haces lo mismo debes salir de la rutina pero cuidado con las decisiones.

Hombre: Alguien del pasado que te ayuda en algo que quieres. Persona del pasado que te busca de nuevo.

Consejo: Sal del silencio.

Leo

Palabra clave: Influencia.

Número de suerte: 485

Nuevos resultados de una reunión que tuviste en la familia. Cuidado con las decisiones que tomas apresuradas. Discusiones en tu sitio de trabajo por algo que no se aclaró. Viajes de ida y vuelta. Cambios en tu cuarto necesarios. Cancelas un dinero por un amigo. Cambios y transformaciones.

Trabajo: Cambio de oficina. Grandes dificultades en un grupo de trabajo. Viaje por trabajo de ida y vuelta.

Salud: Sin novedad.

Amor: Acuerdos por gastos necesarios. Controla los celos. Cuídate de enemigos ocultos que quieren que te vayas.

Parejas: Salidas nocturnas. Oportunidad para aclarar comentarios en la familia. Asunto importante con tu pareja.

Solteros: Alguien que se acerca a ti para tener algo contigo. Cuidado con personas extranjeras y de dinero.

Mujer: Reunión familiar en armonía. Tomas la decisión de enfrentar un familiar por comentarios con tus hijos.

Hombre: Veras el fruto al trabajo o cosas que inicias si le pones más empeño. Busca la paz es la mejor forma de vivir.

Consejo: Solo dios búscalo.

Virgo

Palabra clave: Hijos.

Número de suerte: 144

Nuevas aperturas. Viajes. Se activa el amor. Cambios en tu vida. Nuevos logros. Compra de muebles. La plenitud y tranquilidad llega a tu vida. Estas controlando un grupo pero algo se escapa. Compras en sitio muy grande o de muchas ofertas. Compras un televisor. Alegrías y celebraciones.

Trabajo: Te sientes seguro (a) donde estas. Sorpresa en lo económico. Bendiciones en lo laboral.

Salud: Dormir mejor.

Amor: Alegrías. Celebraciones. Luchas por algo que es tuyo. No permitas que te engañen. Nuevos inicios.

Parejas: Visitas inesperada. Viajes por paseos de ida y vuelta. Nuevas ventajas.

Solteros: Aléjate de personas conflictivas. Abre tu mente para aclarar las cosas. Viajes a tierras caliente.

Mujer: Inicias una rutina de ejercicios. Nuevas ofertas. Algo que te genera ganancias. Viaje al exterior.

Hombre: Una persona que te d un dinero por negocio. La revisión en tu carro es importante.

Consejo: Derrama luz en tu entorno.

Libra

Palabra clave: Triunfo.

Número de suerte: 514

Compras con niños por gastos escolares pero compras algo más. Te dirán que estarán contigo por siempre. No te sientas solo es que no quieres ver lo que tienes a tu lado. No permitas que te quiten tus sueños. Te regalan una imagen. Cambios en tu forma de pensar. Mudanzas. Bendiciones.

Trabajo: Estabilidad en tu trabajo y compañeros que confían en lo que haces o dices. Algo con decoraciones

Salud: Dolor en cadera.

Amor: Estarás en una reunión importante. Se aclara un chisme. Nuevos profesionales a tu lado.

Parejas: No te arrepientas de lo que haces para cambios en tu vida. Todo continuo ten calma.

Solteros: Inicias días con alegrías. Cambios. Un nuevo empleo que te da más beneficios. Mudanzas.

Mujer: Problemas menstrual que debes atender. Sientes que todos se van de tu lado.

Hombre: Tu madre necesita hablar contigo. Hijos que te necesitan. Una persona que te da concejo.

Consejo: Aprende a vivir tu día a día.

Escorpio

Palabra clave: Desarrollo.

Número de suerte: 181

Debes atender a niños. Debes colocar las cosas en orden en tu vida y en todo. Tienes inseguridad de qué hacer. Éxitos. Mudanzas. Reconocimientos en tu trabajo anterior. Estás viviendo momentos de mucha felicidad con personas amadas. Te dan un crédito.

Trabajo: Firmas de documentos. Recibes un dinero. Ten calma que todo se aclara. Ascenso. Firmas. Nuevos negocios.

Salud: Alergias.

Amor: Alguien llega a tu vida quedándose en ella y será especial no lo pierdas. Viajes con la familia.

Parejas: Cuidado con discusiones con vecinos. Estarás en la búsqueda de la energía del amor.

Solteros: La felicidad con tu familia e hijos. Sales de una mala vibra. Viajes en armonía.

Mujer: Un reconocimiento. Debes cerrar ciclo y dejar atrás el pasado. Compra de muebles

Hombre: Cambios evolución. Algo con una compra de unas rejas. Mudanzas. Nuevos inicios en una vivienda.

Consejo: El cielo está dentro de ti.

Sagitario

Palabra clave: Deseos.

Número de suerte: 302

Te dan una condición para entregarte algo pero lo sabrás manejar. Sale el sol para ti y serás el triunfo total. Maneja la energía del amor. Nuevas alianza. Una sociedad clara y buena. Trabajo en el extranjero. Nueva evolución. Cambios en tu casa o cuarto en colores y verás los beneficios.

Trabajo: Cambios y renovaciones. Nuevas aventuras. Ten confianza en lo que trabajan contigo.

Salud: Malestar en la vista.

Amor: Nuevas aventuras en el amor y debes estar seguro ten confianza y debes ser más positivo.

Parejas: haces una remodelación en tu casa. Alegrías ya que tu vida cambia. Nuevas energías. Organizas una reunión con tu familia.

Solteros: Nuevas aventuras. Crecimientos. Algo que se vence. Una nueva relación. Limpieza espiritual.

Mujer: Algo importante que llega para ti y será éxito en tu vida. La vida espiritual te ayuda.

Hombre: Cambios inesperados con tu pareja. No discutas en la calle con personas de ley.

Consejo: Tú te haces la felicidad.

Capricornio

Palabra clave: Callar.

Número de suerte: 341

Cuídate de personas que hacen dos caras. Utiliza tu intuición. Algo con crédito o préstamo dinero que llega para ti. No le hagas caso a chismes tú sabes quién eres. Nuevos proyectos fuera de tu ciudad. Muévete no te detengas es el momento. Estabilidad y equilibrio en esta semana.

Trabajo: Te dan un dinero que habías guardado. Hablas con amigo por nuevos contratos en tu empresa.

Salud: Tomar más líquido.

Amor: Logras hacer un cambio de fecha en un compromiso. Salida con ser amado y disfrute.

Parejas: Te sacan de tu casa. Te enamoras en un edificio de gobierno o sitio público.

Solteros: Embarazo. Cuidado. Recibes apoyo de un recién conocido. Amigo que te ofrece un negocio.

Mujer: Estás en la búsqueda de alimentos. Cuidado con los apuros. Inicias estudios. No pierdas la calma.

Hombre: Estarás entrando en un sitio donde te contratan en un nuevo empleo. Buenas noticias.

Consejo: Estudia tu propia personalidad.

Acuario

Palabra clave: Seguridad.

Número de suerte: 841

Deja de estar agresivo (a) o peleando con las personas que viven contigo. Compras de algo sencillo. La humildad de la vida es importante. Compra de ropa para sitio de playa. Cambios en la temporada de vacaciones. Algo con cambios de look. Sobrino que llega de otra ciudad para compartir contigo. Trabajo: todo lo detenido toma camino. Tendrás el poder en tu mano. Cuídate de traiciones. Nuevas noticias.

Salud: Sanación.

Amor: Nuevos amigos. Cuidado con las traiciones. Nuevas amistades y con cambios. Sales o vendes algo que no quieres.

Parejas: La prosperidad llega a tu vida. Estarás en el cargo que quieres y todo será perfecto para ti.

Solteros: Querido tendrás triunfos en este día. Éxito y logros de este año. Ponte en acción.

Mujer: Debes ser agradecido en la vida. Una nueva etapa de tu vida. Estos días estarás en el despertar de la conciencia.

Hombre: Embarazó con alegrías. Logras algo que querías. El sol sale en tu vida. Aprovecha las oportunidades.

Consejo: Dios te da los medios para ser feliz.

Piscis

Palabra clave: Apoyo.

Número de suerte: 701

Cosas rápidas que llegan para ti. No permitas que extraños perturben en tu casa o familia. Ritual con la luna que te trae buena suerte. Llamadas importante. Invitaciones en lo profesional. Viaje a sitio de playa. Inicios positivos en esta semana. Feliz cumpleaños. Disfrutaras de un viaje

Trabajo: Solucionas un problema de conflicto de personas que trabajan contigo y que quieres mucho.

Salud: Equilibrio.

Amor: Contacto con amiga espiritual. Alguien del pasado que te busca. Se activa el amor.

Parejas: Harás un reclamo en la calle. Mandaras arreglar los frenos de un vehículo.

Solteros: Movimiento favorable en lo personal. Debes estar en pie de lucha por lo que quieres.

Mujer: Hecho curioso con un libro o agenda. Mal entendido en una reunión. Cambio en lo económico.

Hombre: Jefe que te ofrece algo positivo. Solucionas algo en tribunal. Cambio de teléfono.

Consejo: Sal de la soledad busca la alegría de la vida.

Por: Reporte Confidencial