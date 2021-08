Aumento de casos en niños con COVID-19 amenaza el regreso a clases

Debido al alarmante incremento de casos en niños con COVID-19 en el estado de Florida, el regreso a clases es preocupante tanto para el personal de educación, como para los padres.

En los hospitales del sur de Florida hay actualmente un fuerte aumento en la cifra de pacientes pediátricos con COVID-19, que claramente ha generado preocupación por el anuncio del inicio de las actividades escolares.

El Dr. Marcos Mestre, vicepresidente y director médico del Nicklaus Children’s Hospital, ubicado al suroeste de Miami-Dade; indicó que «definitivamente estamos viendo un aumento en el volumen de pacientes en nuestros departamentos de emergencia, en nuestros centros de atención urgente y en toda la ciudad».

Además informó que, el número de pacientes que ha contraído la variante Delta, altamente contagiosa, es predominante.

Brindando datos para ofrecer mayor claridad sobre el repunte de niños con COVID-19, Mestre dijo, «en todo el mes de junio, solo vimos 17 pacientes (de COVID-19) en el hospital aquí en el Nicklaus Children’s, y ya estamos en 25 para el mes de agosto».

BROWARD TOMARÁ MEDIDAS ANTE REPUNTE DE CASOS PEDIÁTRICOS DE COVID-19

Por otro lado, el superintendente saliente de las escuelas públicas del condado de Broward, Robert Runcie opinó, «esto no se trata realmente de política. Se trata de la ciencia, se trata de la salud, la seguridad, y si no nos tomamos en serio eso, la gente muere por esto».

Por lo que La Junta Escolar del Condado de Broward, se reunirá en el transcurso de la próxima semana para tratar los temas sobre si deben continuar o no con su política actual de uso de mascarillas para el inicio de clases.

Una de los miembros de la junta escolar, Debra Hixon aseguró que «esta es una política que teníamos en vigor. No vamos a cambiar nuestra política, y eso es todo». Y agregó que «el gobernador hará lo que considere correcto que tiene que hacer», según reportó Miami Diario.

NO ES SOLO ACERCA DE LOS NIÑOS CON COVID-19 O LOS QUE SE PUEDAN CONTAGIAR

A lo que Runcie, añadió, «cuando nuestros maestros son impactados, y están en el hospital, o están sentados en casa, no importa si sus hijos vienen a la escuela con una máscara o no, porque no habrá un maestro allí». Enfatizando que la situación «no es solo acerca de los niños, se trata de toda la comunidad educativa».