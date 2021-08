España | Los mejores trucos para que el bebé duerma por la noche

¿Tu bebé no se duerme y tiene pesadillas repetidas o se despierta llorando? No entres en pánico, existen muchos trucos que se pueden aplicar con los que conseguirás que tu bebé caiga dormido durante toda la noche y con ello, que por fin puedas descansar. Conoce ahora, los mejores trucos para que el bebé duerma por la noche

Los mejores trucos para que el bebé duerma por la noche

Muchos padres son incapaces de lograr que el bebé se duerma por la noche o de hecho, consiguen que se duerma pero al poco rato el pequeño se despierta llorando. Primero de todo debemos mantener la calma aunque a veces sea imposible y luego averiguar que le pasa al bebé puede que se deba a que tiene hambre, a que tiene el pañal sucio o también quizás esté pasando por un episodio de cólico del lactante.

Si todo eso ya se ha comprobado y al bebé lo único que le ocurre es que «no quiere dormir» puede que el problema esté en que todavía no tiene una rutina asumida ya que si tienes pocos días o semanas, todavía no sabe distinguir bien el día de la noche y con ello que no se predisponga a dormir.

Por suerte podemos enumerar algunos trucos eficaces para que el bebé se duerma fácil y rápidamente. ¡Toma nota! que te los desvelamos a continuación:

Conoce los detalles de su sueño

¿Pensaste que las fases de sueño de tu bebé eran muy similares a las tuyas? Debes saber que los bebés tienen su propio ritmo . Así, muchos padres observan, después de haber acostado al bebé, que el bebé se mueve mucho: movimientos de los brazos, piernas, expresiones faciales asombrosas, ojos que se mueven y a veces se abren … Sobre todo, no lo tomes en tus brazos. En ese momento, podrías molestarlo ya que se está quedando dormido.

Luego viene la llamada fase ‘tranquila’ del sueño: el pequeño no se mueve y su respiración se vuelve amplia. Esta fase dura unos veinte minutos y el niño no se despierta. ¡Es hora de aprovechar la oportunidad para recargar pilas!

Hazle un rincón acogedor

Incluso si es muy pequeño, un bebé necesita puntos de referencia para conciliar el sueño en paz. Si todas las familias no tienen la oportunidad de reservar una habitación para cada niño, es importante «privatizar» un pequeño lugar seguro para el bebé. El pequeño necesita encontrar en su espacio para dormir, los mismos objetos, la misma atmósfera antes de deslizarse silenciosamente en los brazos de Morfeo.

Acompáñalo a la cama

Al crecer, el bebé evoluciona … ¡y también su sueño! ¿Está emocionado antes de acostarse ? ¿Está llorando y no quiere irse a la cama? No entres en pánico, puedes acompañarlo suavemente a dormir. Primero, instituye un ritual , como bañarlo, poner un pañal limpio, ponerle un pijama, para crear un marco tranquilizador. Una vez en la cama, puedes darle un masaje en la espalda por ejemplo o contarle una bonita historia para que se acostumbre y sepa que toda esa rutina es en realidad un «ritual» para ponerse a dormir.

Deshazte de la toma o del biberón por la noche

Si hasta los 3 meses, la toma o el biberón de la noche es una necesidad para el bebé, más allá de los 6 meses , ya no es una necesidad sino un mal hábito. Para iniciar el cambio y empezar a ayudar al bebé a dormir toda la noche, es recomendable regular al máximo los horarios de las cuatro o cinco comidas del día y reducir gradualmente la cantidad de leche en el biberón por la noche.

Respeta las 3 reglas básicas

Para establecer buenos hábitos en un bebé menor de un año, es necesario respetar tres reglas básicas:

Asegúrate de que el bebé se duerma y se despierte en el mismo lugar para que no lo molesten y no se despierte llorando por la noche , en un lugar desconocido. Cuida que el niño no se vuelva dependiente de objetos (como su caja de música o móvil) o acciones específicas ( como amamantarlo , acariciarlo antes de que se duerma). Cualquier cosa que no promueva su independencia durante el sueño los hará dependientes a la hora de acostarse y, por lo tanto, les resultará más difícil conciliar el sueño. Es imperativo que los padres abandonen la habitación del bebé antes de que se duerma. Dejar al niño solo antes de dormirse significa que no tiene nada que temer de la soledad y la noche y que es perfectamente capaz de valerse por sí mismo para conciliar el sueño. ¡Cuanto más tranquilos sean los padres, más tranquilo el pequeño!

Promueve el ritmo propio

No entres en pánico si tu bebé alrededor de los 18 meses , se golpea la cabeza contra los barrotes de la cama o incluso se quiere mover en la cuna y darse la vuelta cuando lo acuestas. Este comportamiento bastante extraño permite al pequeño descargar la tensión acumulada durante el día y se detiene de forma natural alrededor de los 24 meses .

Pero, ¿cómo evitas que se lastime? Antes que nada, has de saber que el niño realmente no se lastima a sí mismo, siempre se detiene antes. Sin embargo, puedes rellenar el lugar donde se acostumbra a chocar. Por último, no consideres que el niño está mal, esto no es síntoma de ansiedad, sobre todo si este último se muestra alegre y sociable durante el día.

Entiende el miedo a la oscuridad

Muy a menudo, alrededor de los 24 meses , el niño comienza a mostrar miedos, especialmente cuando se encuentra solo en la oscuridad. Por lo general, este miedo se explica por un cambio en la vida del niño, señal de que está llegando a una etapa clave de su desarrollo. Las pesadillas y la imaginación están ahí para asustarlo. Que no cunda el pánico, este miedo a la oscuridad desaparece alrededor de los cinco o seis años.