¿La Licencia Administrativa será implementada en la temporada 2021-2022?

La figura de la Licencia Administrativa está de moda en la MLB y vamos a ver si será implementada en la temporada 2021-2022 de la LVBP.

A raíz de los eventos de la nefasta pelea en el playoffs de la temporada 2019-2020 en la ciudad de Puerto La Cruz, donde en el encuentro Aguilas vs Caribes el jugador Alex Romero le cayó a batazos al receptor de la tribu Gabriel Lino en medio de una gran trifulca, que se originó por un bolazo que le tiró el lanzador Angel Nesbitt al zuliano Romero.

De manera inmediata fueron inhabilitados el serpentinero Angel Nesbitt, Alex Romero y el árbitro principal de ese encuentro por la LVBP, algo que ocurre por primera vez en la liga, ya que normalmente se abre un procedimiento y luego vienen las sanciones, de acuerdo a lo establecido en el Código de Ética y Disciplina.

Ahora bien, esa figura de la inhabilitación no existe cómo tal en la LVBP y lo que más se le parece es la Licencia Administrativa que se encuentra establecida en la MLB a través de la política que regula la violencia doméstica, agresión sexual y el abuso de menores.

Alex Romero y Ángel Nesbitt son inhabilitados de la #LVBP 💥⚾ https://t.co/y52lZAMAmi pic.twitter.com/Q5KMAdVg0Q — Meridiano (🏠) (@MeridianoTV) January 10, 2020

En ese caso donde separan a Nesbitt y Romero de sus equipos, ocurrió lo mismo que pasa en una Licencia Administrativa, donde en efecto los peloteros inmersos en el problema, son separados del club, pero no son aún culpables del hecho formalmente hasta que venga la resolución de la liga.

Entonces será muy interesante saber si en la próxima convención de la LVBP, estudian la posibilidad de implementar la figura de la Licencia Administrativa en el Código de Ética y Disciplina, la cual permite que un jugador se vea inmerso en un caso similar a Romero, sea separado del equipo hasta que el mismo reciba una sanción.

En las grandes ligas, la prenombrada licencia el pelotero no está con el equipo, pero sigue devengando un salario, su tiempo de servicio no se ve afectado, pero en la LVBP, cómo no existe esa política de violencia en contra de la mujer, esa figura sólo seria para justificar una inhabilitación para casos donde un jugador haga lo que hizo Alex Romero por citar un ejemplo.

A raíz de la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre el caso de Alex Cabrera en contra de la LVBP, para aplicar la sanción los lapsos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos ya no se aplican, sino sólo los que señalen en el propio Código de Ética y Disciplina.

Igual los invito a ver la entrevista que concedí al canal Meridiano Televisión cuando sucedió el evento lamentable en Puerto La Cruz y el reciente anuncio de la LVBP donde anunciaban la inhabilitación de Alex Romero, Angel Nesbitt y el árbitro principal Leonardo Navas.