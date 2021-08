Personal del hospital Hugo Parra León en Zulia denuncia falta de insumos y daños en infraestructura

Médicos y enfermeras del hospital Hugo Parra León del municipio Miranda, en Zulia, denuncian “nuevamente” la falta de insumos médicos y farmacéuticos, y daños que hay en la infraestructura que es “un cascaron vacío que está a punto de caerse”, informó el periodista Jhorman Cruz.

“Hoy protestamos por las inquietudes y problemática del hospital, ya que no contamos con insumos, no tenemos inyectadoras, no tenemos oxímetro, no tenemos tensiómetro, no tenemos oxígeno y las demás cosas para la emergencia”, afirmó una de las trabajadoras en un video adjunto a un tuit de Cruz.

En otra publicación, el comunicador señala que “a esto se le une la falta de compromiso del Gobierno madurista para recuperar la infraestructura que lleva años agrietándose. ‘Tenemos miedo por todo ahí’, dijeron”.

“Nosotros como trabajadores de salud estamos en protesta por el hospital Hugo Parra León, ya que exigimos que culminen lo que comenzaron en cuanto a la infraestructura, exigimos una mejoría para el hospital y para nosotras como trabajadoras”, expresó otra afectada.

En la entidad zuliana, la crisis de salud ha afectado a sus habitantes, además de los problemas de falta de combustible, cortes de luz eléctrica y agua. El pasado 29 de julio, una mujer dio a luz en las afueras de la Maternidad Castillo Plaza, la cual pertenece al complejo del Hospital Universitario de Maracaibo (HUM), en el estado Zulia.