Perú | Vacunatón: Personas de 38 años podrán acceder a la vacuna

La vacunatón se llevará a cabo en Lima Metropolitana y 9 regiones del país. Su objetivo es que 300 mil personas de la capital reciban la vacuna.

La cuarta vacunatón da inicio oficialmente hoy viernes 6 de agosto. La vacuna contra el COVID-19 podrá ser inoculada en las personas mayores de 38 años. De igual modo para aquellos ciudadanos que tengan 40 años y no hayan recibido aún su primera dosis de la vacuna. La vacunatón tendrá lugar en Lima Metropolitana y otras 9 regiones más del país.

Hernando Cevallos, ministro de Salud, informó que tienen como prioridad vacunar a la mayor cantidad posible de ciudadanos, para así evitar que los contagios y muertes se disparen ante la llegada de una eventual tercera ola de COVID-19.

“Hemos ampliado y descentralizado la vacunatón para que, además de en Lima Metropolitana y Callao, también se desarrolle en la Región Lima, Ica, Junín, Arequipa, Piura, Pasco, Cajamarca y Tumbes”, expresó el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

“Estamos en una franca carrera contra el tiempo, las posibilidades de tener una tercera ola en septiembre son sumamente claras. Necesitamos incrementar el porcentaje de personas vacunadas en el país”, añadió.

¿A QUIÉNES LES CORRESPONDE?

Se tiene previsto vacunar en esta cuarta vacunatón a los ciudadanos mayores de 38 años, a los ciudadanos de 40 años a más que aún no hayan recibido su primera dosis contra el COVID-19 y a aquellos adolescentes que tengan síndrome de Down y/o cáncer.

Por otro lado, también se vacunará a los mayores de 45 años que no hayan recibido la segunda dosis de la vacuna, así como a las personas con comorbilidades.

Para aquellas personas que vayan a recibir su primera dosis serán vacunados con la de Sinopharm y para los que reciban la segunda dosis, así como para los adolescentes, serán vacunados con la de Pfizer. Serán más de 2670 brigadas las que estarán presentes en esta cuarta vacunatón.