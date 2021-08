Venezolano clasifica para el reality The Voice Dominicana entre 4.000 aspirantes

1247313

El venezolano David Capielo, un joven de 28 años, nacido en Coro, estado Falcón, clasificó en la primera edición de The Voice Dominicana, logrando superar a 4.000 aspirantes. Luego de una trayectoria difícil llegó a las audiciones a ciegas logrando que tres de los cuatro jueces voltearan sus sillas y lucharan por tenerlo en sus equipos, pero el sentimiento nacional favoreció al cantante Nacho quien desde ahora es su tutor musical.

The Voice Dominicana, que se estrenó la noche del 1 de agosto, Capiello impactó con su canto lírico a los jueces del programa. Cuatro grandes de la música: Milly Quesada, Juan Magan, el musicólogo The Libro y el cantante venezolano Nacho son los coaches del reality quienes armaron sus equipos a partir de estas audiciones en las que escucharon a 150 clasificados.

En entrevista vía WhatsApp a El Pitazo, David Capiello respondió desde República Dominicana, que el proceso de selección fue extenso. Primero un precasting por internet donde cada aspirante envió un video con su audición. “Luego los seleccionados fuimos a un casting presencial, donde asistieron más de 4.000 participantes en Quisqueya. De esos 4.000 solo pasamos 150, quienes fuimos a las audiciones a ciegas, dijo el falconiano.

Agradeció la oportunidad cuando se viene una nueva etapa con el Team Nacho y comienzan las batallas entre todos los participantes. Le tocará enfrentarse con sus compañeros de equipo en una especie de rin de boxeo, cantarán a dúo y el que mejor lo haga será quien pase a la próxima ronda.

Para Capiello es un honor representar a su tierra, ser el primer coriano en este reality. Consideró que pase lo que pase ya es un ganador por el solo hecho de estar en ese escenario que está seguro le abrirá muchas puertas a nivel internacional.

Su camino no ha sido fácil recordó. Salió de su Coro querida sin poder culminar su carrera de medicina, cuando su abuela falleció por las condiciones precarias en las que vivían. Relató que su mamá y él estaban en situación de desnutrición por no poder alimentarse correctamente y decidió irse a Colombia para que su mamá no enfermera y muriera.

«Tuve varios empleos, desde vender ollas, operador en un call center y hasta asistente de un escritor, pero renuncié porque tenía malos tratos. Mi última opción fue hacer lo que sabía: cantar. Una amiga también de Coro me buscó y viéndome deprimido me animó a cantar en los buses de Bogotá (Trasmilenio) y nos fue súper bien. Me daba pena porque no estaba acostumbrado, pero fue lo que me tocó hacer en ese momento y así fue como logré llevarme a mi mamá a Bogotá», explicó.

Su sueño cambió. Su amiga encontró un trabajo estable y David se quedó solo cantando en los buses. Los recuerdos familiares, su carrera de medicina que debió abandonar y todo lo que tenía se resumía a cantar en un autobús. Declaró que una de esas tantas veces en la que la tristeza lo embargó, cerró los ojos e imaginó estar en un gran escenario.

Y la gran oportunidad le surgió en un karaoke. Un chico lo escuchó cantar y no creía que David Capiello cantara en los buses para vivir. Le acompañó al día siguiente y su sorpresa fue tal que le habló a su jefe quien estaba en la búsqueda de cantantes para su empresa. Vieron sus videos y le contrataron para cantar en un hotel en Punta Cana, República Dominicana. “Esa era la puerta que Dios abrió para mí, para que se ordenaran muchas cosas en mi vida, con ese trabajo pude convertir en realidad uno de mis mayores anhelos que era comprarle una casa a mi madre y acudir a las audiciones de The Voice Dominicana, expresó.

“Ahora seguiré luchando por hacer sentir orgullosa a mi madre, a mi amada ciudad de Coro y a mi hermosa Venezuela, decretó. Su deseo es llegar muy lejos en esta competencia y si Dios lo permite, ganarla porque es su deseo darle esa alegría a los venezolanos.

El sueño se nos cumplió, gracias a todos por su apoyo y sus oraciones, escribió David en su perfil de Facebook, después de haber mostrado su talento frente a un jurado que quedó cautivado con su voz al interpretar la canción Nessun Dorma en italiano uno de los idiomas que domina junto con el francés y el inglés.

