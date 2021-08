D. Rodríguez: A partir del 16 de agosto inicia registro para pago electrónico del pasaje estudiantil

La vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez anunció este viernes que a partir del próximo 16 de agosto inicia el registro para pago electrónico del pasaje estudiantil, pero que sería descontado por el sistema patria, mecanismo catalogado como un sistema de “control social” por parte de voceros de la oposición. Nicolás Maduro no hizo acto de presencia y continúa ausente de eventos públicos.

“A partir del 16 de agosto se da inicio al registro a nivel nacional de todos los estudiantes a través del sistema patria y se empleará el sistema Ve Ticket como una forma de pago electrónico que será descontado del sistema patria. Ya no habrá más cuentos en las camionetas con los estudiantes. El 16 de agosto ustedes deben ir a los sitios especiales donde se realiza el registro y ahí van a poner su huella, esa huella generará un código QR, y ese código servirá para pagar pasaje. Vamos rumbo al pago electrónico del pasaje estudiantil”, indicó Rodríguez en un acto con graduandos de bachillerato por VTV.

Además señaló que “desde el 9 de agosto arrancan las clases de idiomas, donde estudiarán inglés, mandarín y ruso. Casi 14 mil estudiantes se han inscrito bajo la modalidad presencial y a distancia. (…) A partir de este lunes, 15 mil planteles abren sus puertas para actividades culturales, donde se harán actividades de todo tipo, no para estudiar sino para relajarse un poco”.

“Primero que nada un gran abrazo de parte de Nicolás Maduro, y a sus padres y familiares por graduarse de bachilleres. El ministro Trompiz está dando la cara garantizando el cupo universitario para las carreras que ustedes quieren estudiar. Ustedes ya tienen garantizados sus cupos y no tienen que pasar por las penurias de la cuarta República, donde no había oportunidades de estudio como ahora”, acotó.

Delcy Rodríguez aseguró que todos los graduandos tendrán su cupo universitario. “El profe Aristóbulo (Istúriz) no se detuvo nunca a pesar de la pandemia, su amor por ustedes los estudiantes fue siempre muy grande. Fuimos uno de los primeros países en no detener las clases a pesar de la pandemia. Ustedes no perdieron el año gracias a las ideas de Aristóbulo. Pueden estar tranquilos porque en el sistema público estudiarán las carreras que quieran”.

“La medida que anunciamos más temprano en torno a productos importados es pensando primero en Venezuela. Eso deben hacer ustedes bachilleres, siempre pensar en Venezuela. Es importante que ustedes queridos bachilleres sepan la historia puntofijista. Es un hecho, ustedes tienen garantizados sus cupos por orden de Maduro”, concluyó, aunque aún no se sabe qué productos están entre los 597 rubros importados a los que eliminaron la exoneración de aranceles, y cómo afectará esta medida a los populares bodegones.